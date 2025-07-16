الخارجية اللبنانية تنفي اجتماع الوزير رجي بنظيره الإسرائيلي في بلجيكا

بيروت- “القدس العربي”:

نفت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، اجتماع الوزير يوسف رجي، بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على هامش مؤتمر دول الجوار مع الاتحاد الأوروبي.

وصدر عن الوزارة بيان جاء فيه: “رداً على التأويلات الإسرائيلية والتفسيرات التي تقصدت إعطاء مشاركة وزير الخارجية يوسف رجي في مؤتمر دول الجوار مع الاتحاد الأوروبي أبعاداً مغايرة للواقع، يهم الوزارة توضيح الآتي: إن وزير خارجية لبنان لم يجتمع مع وزير الخارجية الإسرائيلي بل حضر جلسة موسعة شارك فيها وزراء الخارجية العرب لمنطقة البحر المتوسط (سوريا- فلسطين- الأردن- مصر- المغرب)، أما الوزراء الذين لم يحضروا أي تونس وليبيا والجزائر فناب عنهم سفراؤهم المعتمدون في بلجيكا”.

وأضافت: “إن لبنان يواظب على المشاركة في هذه الاجتماعات إلى جانب دول المتوسط مع بدايات مسار برشلونة منذ ثلاثين عاماً، كما أن الاجتماعات من هذا النوع لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط، إنما تُسجل للبنان مشاركته السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تكون إسرائيل حاضرة أيضاً”.

وتابعت الوزراة في البيان: “يهم وزارة الخارجية التأكيد أن مشاركة الوزير رجي في مؤتمر بروكسل تمت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وأخيرًا لا بد من التذكير بأن وزير خارجية لبنان فضّل تثبيت حضور لبنان وعدم التهرب ورفع صوته وصوت لبنان عالياً مسجلاً اعتراضه على استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية، مطالباً الدول المشاركة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان”.

ونقلت الوزارة ما قاله رجي داخل القاعة: “إن استمرار الاحتلال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الديبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وأن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر”.