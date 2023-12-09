سياسة | عربي | فلسطين

الخارجية المصرية تستحدث آلية إلكترونية جديدة لتسجيل المواطنين المصريين الراغبين في العودة من غزة

9 - ديسمبر - 2023

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القاهرة: أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن استحداث آلية الكترونية جديدة، لاستقبال بيانات المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة، بشكل سريع وفعال، حيث قامت بإنشاء رابط الكتروني، لضمان حصر آلية التسجيل، وذلك في إطار تطوير الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، – في تصريح صحافي اليوم السبت – إنه فور ورود البيانات على هذا الرابط الالكتروني؛ سيتم إعداد كشوف تفصيلية، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في قطاع غزة، قصر قنوات الاتصال والتسجيل على تلك الآلية الجديدة؛ باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة آخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض، تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة، التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها.

‏وأكدت السلطات المصرية حرصها على تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم، في ظل تواصل الأعمال العسكرية العنيفة التي يشهدها قطاع غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول Basem:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 10:46 م

    فقط للتوضيح:
    (سيتم إعداد كشوف تفصيلية، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر،)
    كذب ثم كذب تم كذب. لا يستطيع اي إنسان مغادرة قطاع غزة بدون موافقة العدو الاسراءيلى.
    كشوف المغادرين تعرض اولاً على اسراءيل ومن تعترض اسراءيل على اسمه يقوم الجانب المصري صاغرا بإرجاعه إلى غزة.
    حصل ذلك مع أناس كثيرين.
    وسلملي على الأمن القومي المصري يا جدع..

    رد

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