الخارجية المصرية: كافة الممارسات الإسرائيلية تؤكد نوايا فرض التهجير القسري على الفلسطينيين

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصر إن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد نوايا فرض التهجير القسري على الفلسطينيين خارج أراضيهم.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، عقب فيه على التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي “رون ديرمر” بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على موقف بلاده الرافض جملة وتفصيلاً لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري، لافتا إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية على الأرض تؤكد النوايا الإسرائيلية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسؤوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للمادة 49 من اتفاقيات جنيف.

وطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.