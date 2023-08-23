الخارجية تحذر من مخطط الكنتونات وتطالب دول العالم بـ”الاعتراف الفوري” بفلسطين

غزة – “القدس العربي”:

حذرت وزارة الخارجية من خطط الاحتلال الرامية لتقطيع أواصر المناطق الفلسطينية، وخلق كنتونات معزولة بعضها عن بعض وجزر تغرق في محيط استيطاني، وطالب الإدارة الأمريكية ودول العالم، بـ”الاعتراف الفوري” بدولة فلسطينية مستقلة.

وأدانت الوزارة في بيان أصدرته، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأكدت أن هذه الهجمات تأتي في سياق “سياسة إسرائيلية رسمية، استعمارية توسعية وعنصرية، تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية”.

وطالبت في ذات الوقت الإدارة الأمريكية والدول بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لـ”وقف ولجم عناصر الإرهاب اليهودي وتفكيك منظماتهم العاملة في الضفة الغربية المحتلة”.

كما طالبتها بـ”الاعتراف الفوري” بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.