الخامس في شهر.. استدعاء تركي للقائم بأعمال سفارة الدنمارك

أنقرة: استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة للمرة الخامسة خلال شهر أغسطس/آب للاحتجاج على أعمال حرق المصحف الشريف.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة المؤقت اجي ساندال مولر، بسبب استمرار أعمال حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات تركيا لدى كوبنهاغن وسفارات دول إسلامية أخرى.

وسبق أن استدعت الخارجية التركية مولر في 18 و21 و22 و23 أغسطس الجاري للاحتجاج على القضية نفسها.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

(الأناضول)