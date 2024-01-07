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الخرطوم: اتفاق “حميدتي” مع سياسيين يمهد “لتقسيم السودان”

7 - يناير - 2024

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"

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بورتسودان: قالت الخارجية السودانية، الأحد، إن توقيع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على اتفاق مع مجموعة سياسية مؤيدة له “من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع، “وداعموها داخل وخارج إفريقيا، الأيام الماضية، ابتدرت حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة المليشيا”.
وتابع أن هذه الحملة شملت زيارة حميدتي، “لعدد من الدول الإفريقية، وأحاديث منسوبة له عن استعداده لإقرار وقف إطلاق نار، وبدء مفاوضات سلام”.

وأردفت “توقيع (حميدتي) اتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد”.
(الأناضول)

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