الخرطوم.. تجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة

الخرطوم: تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، السبت، في العاصمة الخرطوم، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات اندلعت جنوبي العاصمة الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وبحسب الشهود، فقد حلّق الطيران الحربي بكثافة مع سماع دوي المدافع، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

كما أفاد شهود آخرون، بأن مدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم، شهدت اشتباكات عنيفة، مع تحليق للطيران الحربي وسماع أصوات المدافع.

وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، أفاد شهود عيان بأن المنطقة شهدت قتالا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ويتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 إبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع اقترابها من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

(الأناضول)