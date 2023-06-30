الخرطوم.. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”

السودان: تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، بالعاصمة الخرطوم، الجمعة، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأفاد شهود عيان أن الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

وطبقا للشهود، فإن الاشتباكات اندلعت أيضا بمدينة بحري، شمالي العاصمة، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وحسب الشهود، فإن الطيران الحربي، استهدف تجمعات قوات “الدعم السريع” جنوبي العاصمة.

ومساء الثلاثاء، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن وقف إطلاق النار في أول أيام العيد الأربعاء، بعد أن قرر قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء الإثنين، الدخول في هدنة الثلاثاء والأربعاء.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا في منتصف إبريل/نيسان الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.2 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم.

(الأناضول)