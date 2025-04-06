الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا عن السودان دون مشاركة حكومته

بورت سودان: أعلنت الخرطوم، الأحد، اعتراضها على تنظيم بريطانيا في 15 أبريل/ نيسان الجاري، مؤتمرا دوليا عن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة.

جاء ذلك في رسالة خطية وجهها وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الأسبوع الماضي، إلى نظيره البريطاني ديفيد لأمي، حسب بيان للخارجية السودانية.

وقالت الخارجية، إن يوسف، وجّه رسالة خطية إلى لامي، “نقل له فيها اعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية”.

وانتقد الوزير يوسف، “نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية، ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، ومليشيا إرهابية (الدعم السريع) ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين”.

(الأناضول)