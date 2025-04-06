سياسة | عربي

الخرطوم تعترض على تنظيم بريطانيا مؤتمرا عن السودان دون مشاركة حكومته

منذ 32 دقيقة

وزير الخارجية السوداني علي يوسف

حجم الخط
0

بورت سودان: أعلنت الخرطوم، الأحد، اعتراضها على تنظيم بريطانيا في 15 أبريل/ نيسان الجاري، مؤتمرا دوليا عن السودان دون دعوة حكومته للمشاركة.
جاء ذلك في رسالة خطية وجهها وزير الخارجية السوداني علي يوسف، الأسبوع الماضي، إلى نظيره البريطاني ديفيد لأمي، حسب بيان للخارجية السودانية.
وقالت الخارجية، إن يوسف، وجّه رسالة خطية إلى لامي، “نقل له فيها اعتراض السودان على عقد بلاده مؤتمرا بشأن السودان دون توجيه الدعوة للحكومة السودانية”.
وانتقد الوزير يوسف، “نهج الحكومة البريطانية الذي يساوي بين الدولة السودانية، ذات السيادة والعضو بالأمم المتحدة منذ 1956، ومليشيا إرهابية (الدعم السريع) ترتكب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع غير المسبوقة ضد المدنيين”.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وغرب أم درمان
4 - أبريل - 2025
البرهان: نعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة السلطة
27 - مارس - 2025
قوات الدعم السريع: أعدنا التموضع بما يضمن تحقيق أهدافنا العسكرية
27 - مارس - 2025
السودان.. الجيش يتقدم بالخرطوم ويواصل “تطهير” البلاد من الدعم السريع- (تدوينة)
25 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية