الخروقات مستمرة.. شهيدان وجريح بغارة إسرائيلية جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استشهد شخصان وأصيب آخر بجروح، الإثنين، في غارة إسرائيلية قرب المدرسة الرسمية في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بـ”سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة معادية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة”.

وبذلك ترتفع حصيلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى 32 شهيدا و38 جريحا، وفق رصد الأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي تتخللها عمليات تدمير واسعة للمنازل والقرى الجنوبية، بذريعة ضرب أهداف لحزب الله.

وفي وقت سابق، الإثنين، قالت متحدثة الجيش للإعلام العربي إيلا واوية، في بيان وصل الأناضول، أنه “في إطار عملية ’سهام الشمال’ (التوغل البري داخل الجنوب اللبناني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، نفذ الجيش عمليات واسعة في حوالي 20 قرية في جنوب لبنان (دون تحديد أسمائها)”.

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ) لم يصدر عن “حزب الله” تعليق على بيان الجيش الإسرائيلي، لكنه أكد من قبل أن قوات الجيش لم تفلح طيلة توغلها في جنوب لبنان باحتلال أي بلدة من بلدات الجنوب، مؤكدا تكبدها 130 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا، وسط تكتم رسمي في إسرائيل على خسائرها البشرية والمادية.

من جهة أخرى، أعلن “حزب الله” تعيين يوسف الزين مسؤولا للعلاقات الإعلامية، خلفا لمحمد عفيف الذي استشهد بغارة إسرائيلية استهدفت مقر حزب “البعث” في منطقة “رأس النبع” بالعاصمة اللبنانية بيروت، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال الحزب في بيان، إن “يوسف الزين تولى مسؤولية العلاقات الإعلامية خلفاً للشهيد الإعلامي الحاج محمد عفيف، وذلك لاستكمال المسيرة الإعلامية”.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 شهيدا و16 ألفا و656 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(الأناضول)