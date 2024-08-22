“الخزانة” الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل

واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء ، ونتيجة الاكتتاب في السندات أجل سبع سنوات، يوم الخميس المقبل.

باعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار ، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، و جاء الطلب على فئات السندات أجل عامين فوق المتوسط وعلى السندات أجل 5 سنوات و7 سنوات في حدود المتوسط.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 16 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل من المتوسط.وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 4.160% وبلغ معدل التغطية 2.54 مرة.

(د ب أ)