الخسارة في نهائي كأس الجزائر تطيح برئيس نادي شباب بلوزداد

الجزائر: أعلن مهدي رابحي، رئيس مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد استقالته من منصبه، بعد 24 ساعة من خسارة الفريق للقب كأس الجزائر أمام غريمه اتحاد الجزائر بهدفين دون رد.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن رابحي قوله: “أعلن انسحابي بصفة رسمية من الفريق، لقد فكرت في هذا القرار منذ مدة، وأبلغت به الرئيس التنفيذي لشركة مدار القابضة (المالكة لغالبية أسهم النادي) عمارة شرف الدين”.

وتوجه رابحي بالشكر لمسؤولي شركة مدار القابضة وأعضاء مجلس الإدارة وكل مكونات النادي، مؤكدا بأنه سيظل خادما ومشجعا وفيا لشباب بلوزداد.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن إدارة شباب بلوزداد يؤكد أو ينفي استقالة رابحي.

وفشل شباب بلوزداد في الاحتفاظ بلقب كأس الجزائر، كما أنهى الدوري في المركز الثالث، ليضيع فرصة المشاركة في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد 5 مشاركات متتالية، حيث سيكتفي بالمنافسة في كأس الكونفدرالية.

(د ب أ)