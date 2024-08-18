سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الخطوط الأمريكية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل 2025

منذ ساعتين

حجم الخط
0

واشنطن: ألغت الخطوط الجوية الأمريكية (أمريكان إيرلاينز) جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أبريل/ نيسان 2025، على وقع مخاوف من انفجار الوضع الأمني بالمنطقة، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “ألغت شركة الطيران الأمريكية العملاقة أمريكان إيرلاينز رسميا جميع عملياتها في إسرائيل حتى أبريل 2025”.
وأضافت: “تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة حتى هذا التاريخ في كلا الاتجاهين”.
ومنذ 20 يونيو/ تموز الماضي، ألغت 20 شركة طيران دولية رحلاتها إلى إسرائيل، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة بالمنطقة بعد اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري البارز بـ”حزب الله” فؤاد شكر عبر غارة جوية على بيروت، في 30 يوليو/ تموز، واغتيال رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية بطهران، في 31 يوليو.
وتعهدت كل من إيران وحزب الله برد “قوي وفعال” على اغتيال شكر وهنية، فيما تتواصل الاتصالات والتحركات الإقليمية للتهدئة ومنع تفاقم الوضع بالمنطقة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

نمو الاقتصاد الإسرائيلي يقتصر على 1.2% في الربع الثاني وسط استمرار الحرب
منذ 3 ساعات
استشهاد 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة.. ودبابات الاحتلال تتوغل في “المنطقة الإنسانية” بخان يونس
منذ 5 ساعات
بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط وسط آمال بالتوصل إلى هدنة في غزة
منذ 9 ساعات
تنسيقية تونسية: “تهديدات بالاغتيال” لنشطاء داعمين للمقاومة الفلسطينية
منذ 10 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية