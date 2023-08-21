وفد جزائري يصل جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة “بريكس”.. وإطلاق خط طيران مباشر لجوهانسبرغ

الجزائر: وصل وفد جزائري برئاسة وزير المالية لعزيز فايد، الإثنين، إلى جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا، للمشاركة في اجتماعات قمة مجموعة بريكس، في الفترة بين 22 إلى 24 أغسطس/آب الجاري، كممثل للرئيس عبد المجيد تبون.

ونقلت الإذاعة الرسمية عن فايد قوله، إنه سيشارك في الدورة الـ 15 لاجتماعات مجموعة بريكس كممثل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وذكر أن “مشاركة الجزائر في المنتدى، دليل على مدى اهتمام الدولة في التفكير بتعزيز التعددية العادلة والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية”.

ووصل فايد، صباح الإثنين على رأس وفد بلاده إلى مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، بالتزامن مع إطلاق الخط الجوي المباشر بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية، أن وزير المالية سيلتقي على هامش الفعالية، مسؤولي بعض البلدان الأعضاء وغير الأعضاء في “بريكس”.

وتقدمت الجزائر رسميا بطلب الانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.

وفي انتظار رد المنظمة على طلبها، رسمت الجزائر مساهمتها في بنك بريكس، واسمه بنك التنمية الجديد بمبلغ 1.5 مليار دولار، بحسب ما أكده الرئيس تبون في آخر مقابلة له مع وسائل إعلام محلية.

وحازت الجزائر على دعم روسيا والصين لطلب انضمامها إلى المجموعة، والذي تبرره برغبتها في الدخول إلى تنظيم اقتصادي جديد بديل الاقتصاد الدولار واليورو.

وتعتبر الجزائر أن مبادئ سياستها الخارجية الداعمة لنظام دولي، قائم على ديمقراطية العلاقات الدولية والتعددية القطبية، ينسجم مع مبادئ مجموعة بريكس، مثلما أكدته الخارجية الجزائرية قبل أيام.

وستنطلق الثلاثاء، في جوهانسبورغ أعمال الدورة 15 لـ “بريكس” الذي سيشارك فيه قادة الدول الخمس الأعضاء، إلى جانب حضور رؤساء دول وحكومات 60 دولة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

الخطوط الجزائرية تدشن طيرانا مباشرا لجوهانسبرج عشية القمة

قالت الخطوط الجوية الجزائرية، مساء الأحد، إنها أطلقت خط طيران مباشر بين الجزائر العاصمة، و”جوهانسبرج” المدينة الأكبر في جنوب إفريقيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، مؤكدة أن أولى الرحلات بدأت اعتبارا من مساء الأحد، ووصلت خلال وقت سابق اليوم الإثنين، وذلك عشية انطلاق أعمال قمة مجموعة “بريكس” التي تستضيفها جنوب إفريقيا بين 22-24 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت الشركة أن إضافة وجهة جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد، سيرفع عدد الرحلات الدولية للخطوط الجوية الجزائرية إلى 45 رحلة.

وشرعت الخطوط الجوية الجزائرية في بيع تذاكر الخط الجديد بين الجزائر العاصمة وجوهانسبرج، عبر مكاتب السفر وشبكة الانترنت.

من جهتها، نقل بيان للهيئة العامة للطيران المدني في الجزائر، الإثنين، عن وزير النقل يوسف شرفة، قوله، إن الخط الجوي الجديد سيساهم في تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا لا سيما في المجال الاقتصادي.

وتنطلق في عاصمة جنوب إفريقيا، أعمال قمة مجموعة “بريكس”، والتي تضم دول الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وروسيا.

وعلى طاولة الاجتماعات المرتقبة، طلب جزائري للانضمام إلى التكتل إلى جانب أكثر من 19 طلبا آخر من دول حول العالم.

ويحاول التكتل، الظهور كقوة اقتصادية موازية للنظام الاقتصاد العالمي الحالي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة.

(الأناضول)