الخطوط الجوية القطرية تعتزم طلب نحو 100 طائرة عريضة البدن من بوينغ

لندن: ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء أن الخطوط الجوية القطرية تعمل على إكمال صفقة لشراء نحو 100 طائرة عريضة البدن من بوينغ مع خيار شراء عدد أكبر من الطائرات.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وخلال معرض فارنبره للطيران في بريطانيا، أُعلن أن “شركة الخطوط الجوية القطرية” طلبت 20 طائرة “بوينغ777إكس” للرحلات الطويلة بقيمة 8.8 مليار دولار وفق قائمة الأسعار المعلنة، في دفعة إلى الأمام لشركة تصنيع الطائرات الأمريكية العملاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر محمد المير، حينها، “تعلن الخطوط الجوية القطرية بفخر توسيع الطلب القائم لطائرات هذا الطراز بعشرين طائرة إضافية، ليصل المجموع إلى 94”.

وأضاف “نحن.. رائدون في القطاع ونشغّل أحد أحدث الأساطيل في العالم إذ نقدّم ابتكارا وجودة لا مثيل لهما. وفيما نبقي عيننا على المستقبل، نواصل ضمان عدم حصول ركاب الخطوط القطرية إلا على أفضل المنتجات والخدمات المتاحة في القطاع”.

وبينما تبلغ قيمة الطلبية 8.8 مليار دولار وفق قائمة الأسعار إلا أن كبار الزبائن في عالم الطيران يحصلون عادة على خصومات كبيرة من شركات تصنيع الطائرات. وبدأت “بوينغ777X” رحلاتها التجريبية هذا الشهر تحضيراً للمصادقة على دخولها في الخدمة. وأُعلن، حينها، أنه سيكون عام 2025 الحالي، أي بتأخير بخمس سنوات عن الموعد المحدد.