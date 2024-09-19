الخطوط القطرية تؤكد التزامها بقرار لبنان منع نقل أجهزة “بيجر” واتصال لاسلكي على متن الطائرات- (تدوينة)

الدوحة: أعلنت الخطوط الجوية القطرية الخميس، أنها بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية، ستمنع المسافرين من مطار بيروت من نقل أجهزة “بيجر” واتصال لاسلكي على متن طائرتها.

وكتبت الشركة المملوكة للدولة على منصة “إكس” أنه “بناء على التوجيهات الصادرة من المديرية العامة للطيران المدني في الجمهورية اللبنانية، يمنع على جميع المسافرين من بيروت مطار رفيق الحريري الدولي نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة”.

وأضافت “ينطبق الحظر على كل من الأمتعة المسجلة والمحمولة، وكذلك الشحن الجوي، وسيتم تطبيقه حتى إشعار آخر”.

بيروت – بناءً على التوجيهات الصادرة من المديرية العامة للطيران المدني في الجمهورية اللبنانية، يمنع على جميع المسافرين من بيروت مطار رفيق الحريري الدولي نقل أي جهاز Pager أو Walkie Talkie على متن الطائرة. وينطبق الحظر على كل من الأمتعة المسجلة والمحمولة، وكذلك الشحن الجوي، وسيتم… — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) September 19, 2024

وكانت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني طلبت في تعميم من شركات الطيران العاملة في مطار بيروت “إبلاغ جميع الركاب المغادرين عبر المطار، بأنه وحتى إشعار آخر يمنع نقل أي جهاز بيجر أو توكي ووكي على متن الطائرة سواء داخل حقيبة السفر أو حقيبة اليد، وكذلك بواسطة الشحن الجوي”.

واستُشهد 37 شخصا وأصيب قرابة ثلاثة آلاف آخرين بجروح في لبنان جراء تفجير أجهزة “بيجر” الثلاثاء ثم أجهزة اتصال لاسلكي الأربعاء يستخدمها عناصر من حزب الله، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأتت تفجيرات أجهزة الاتصال في خضم تبادل يومي للقصف بين حزب الله والدولة العبرية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قبل أكثر من 11 شهرا.

(أ ف ب)