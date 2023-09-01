“الخطوط المغربية” تلغي الرحلات الجوية من وإلى الغابون

الرباط: أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، الجمعة، إلغاء رحلات جوية من وإلى الغابون، بسبب إعلان الأخيرة إغلاق المجال الجوي.

وقالت الشركة في بيان، إنه “بالنظر إلى إعلان الغابون إغلاق المجال الجوي، فإن الخطوط الملكية المغربية تعلق الرحلات من وإلى العاصمة ليبرفيل”.

وسمحت الشركة المغربية للمسافرين بتغيير تاريخ الرحلة إلى غاية إعادة الرحلات، أو استبدالها بالحجز إلى أماكن أخرى بإفريقيا.

والأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين السيطرة على السلطة بالغابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت السبت.

وعمل علي بونغو في ظل حكم والده (عمر) الذي تولى رئاسة البلاد عام 1967، وزيرا للخارجية لمدة 3 سنوات ثم وزيرا للدفاع لمدة 10 سنوات، وعقب وفاة والده عام 2009 ترشح بونغو الابن للرئاسة وفاز بها.

والخميس، أعلن المجلس العسكري الانقلابي أن الجنرال بريس أوليغوي نغويما، سيؤدي اليمين الدستورية في 4 سبتمبر/ أيلول الجاري “رئيسا للمرحلة الانتقالية”.

والغابون أحدث دولة إفريقية تشهد انقلابا عسكريا هو الثالث خلال 3 سنوات في القارة، بعد النيجر في 26 يوليو/ تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة من المواقف الدولية التي أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة الإفريقية.

(الأناضول)