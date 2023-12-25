“الخلاص التونسية”: قلة المشاركة بالانتخابات دليل رفض مسار الرئيس

تونس: شككت جبهة” الخلاص الوطني” المعارضة بتونس، في نتائج انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي أجريت الأحد، معتبرة تدني نسبة المشاركة فيها دليلا على رفض الشعب لمسار الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحافي عقد وسط العاصمة التونسية، تعليقا على نتائج أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ تونس، وسط مقاطعة أحزاب من توجهات مختلفة، على رأسها مكونات جبهة الخلاص الوطني.

وقال الشابي إن “الملاحظ الميداني لمراكز الاقتراع أمس (الأحد)، تجعله يشكّك في أرقام هيئة الانتخابات”.

واعتبر أنّ “نسبة 11.66 بالمئة تمّ تضخيمها بشكل كبير، وهي ليست النتائج الحقيقية”.

وأكد أن “90 بالمئة من الشعب التونسي لم يُشارك في اختيار ممثليه، ما يعني أن الشعب رافض لمسار الرئيس التونسي قيس سعيد”، مضيفا أن “سعيد لا يبالي بعدد المشاركين في الانتخابات، بقدر ما يهمه ارساء مؤسسات شكلية لتنفيذ مشروعه فقط”.

وجدد الشابي دعوته إلى “إجراء حوار وطني لا يقصي أحدا، من أجل إنقاذ تونس، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسيّة، وتكوين حكومة وحدة وطنيّة، تذهب بهم إلى انتخابات شفافة ونزيهة.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على تصريحات الشابي حتى الساعة 10:40 (ت.غ).

وجبهة الخلاص الوطني تم تأسيسها في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي “النهضة” و”قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” و”حراك تونس الإرادة” و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين السابقين.

(الأناضول)