الخلافات تتسع بين الفصائل مع اقتراب اجتماع الأمناء العامين.. أجندة اللقاء لم توزع والبرنامج السياسي يعمق الهوة

غزة – “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي” أن الفصائل الفلسطينية المدعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين في العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الشهر الجاري، لم تتفق بعد على النقاط الأساسية التي سيتم مناقشتها، وأن الترتيبات الخاصة التي تشمل التواصل بين الفصائل للتوافق على جدول الأعمال لم تتم، في ظل اتساع الخلافات بين العديد من الفصائل، بسبب ملف “الاعتقال السياسي”.

لا أجندة للقاء

وحتى اللحظة، وبخلاف الاتصالات التي أجراها مسؤولون فلسطينيون مع الجانب المصري لترتيب اللقاء، والدعوات التي أرسلت للفصائل للمشاركة في اللقاء، بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، وهي أمور فنية، لم يجر أي اتصالات أخرى لها علاقة بالترتيبات السياسية لعقد اللقاء، رغم اقتراب موعد عقده.

ووفق مسؤولين في فصائل فلسطينية عدة، دعيت لحضور الاجتماع، لم تجر حتى اللحظة اتصالات من قبل المشرفين على الاجتماع، والمقصود قيادات في حركة فتح والسلطة، مع باقي الفصائل، للتوافق على “البنود الأساسية” لهذا اللقاء، لتجنب فشله.

وفي هذا السياق، كان القيادي في حركة حماس زكريا أبو معمر، أكد تلقي حركته دعوة رسمية من رئيس السلطة محمود عباس لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري، لكنه قال إن أجندة اللقاء لم تصل للمدعوين بعد.

وأشار إلى أن حركته “لا تضع فيتو على أي لقاء وطني”، وأنها مستعدة “لأقصى درجات المرونة” لتحقيق ما يرجوه الشعب الفلسطيني على صعيد قضاياه الوطنية الكبرى.

وكان نائب رئيس حركة فتح محمد العالول، قال إنه يجرى الآن ترتيب وتنظيم الأفكار الاستراتيجية التي ستطرح على الجميع في اجتماع الأمناء.

خلاف برنامج الحكومة

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”القدس العربي”، ستعيد حركة فتح خلال الاجتماع، طرح مقترح تشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة خلال ذلك الاجتماع، لتكون مقدمة لتجاوز الخلافات السياسية القائمة مع حركة حماس، وتعمل على توحيد المؤسسات الوطنية، حيث يحظى هذا المقترح بتأييد من فصائل المنظمة.

وقد عبر عن ذلك عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته قبل أيام للعاصمة الروسية موسكو، حيث قال إنه يجب على جميع الفصائل الفلسطينية التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتفق عليها، وبرنامج منظمة التحرير وإعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988.

غير أن ذلك يقابل في الجهة الأخرى بمعارضة من حركة حماس، حيث تتركز المعارضة على برنامج حكومة الوحدة أو التوافق الوطني، وليس على شكل الحكومة القادمة، في ظل رفض الحركة القاطع، الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، الذي يقر بالاعتراف بإسرائيل، كما لا توافق الحركة على الالتزام بهذا البرنامج الذي يقر بشروط اللجنة الرباعية الدولية.