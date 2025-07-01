الخلاف الدبلوماسي حول التنقيب عن الغاز يتواصل بين ليبيا وتركيا واليونان

طرابلس – «القدس العربي»: يتواصل الجدل الذي خلفته أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها قبالة سواحل ليبيا، حيث ولدت هذه الأزمة خلافًا دبلوماسيًّا بين ليبيا واليونان وتركيا، وجددت النقاشات حول اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا التي وصفتها اليونان بالباطلة مجدداً، فردت تركيا بحزم على تلك التصريحات.

وفي استمرار للتراشق بالتصريحات، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشلي، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية «اتفاق مشروع ومتوافق تمامًا مع القانون الدولي»، مشددًا على رفض بلاده لأي محاولات لانتهاك حقوقها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشدد المتحدث على أن بلاده لن تسمح مطلقًا «بانتهاك الحقوق والمصالح التركية المشروعة عبر إجراءات أحادية الجانب»، في إشارة إلى التحركات والتصريحات الأوروبية الرافضة للاتفاق.

وانتقد المسؤول التركي التصريحات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياها بأنها «منحازة وذات دوافع سياسية»، معتبرًا أنها لا تخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف كيتشلي، أن خلاصات المجلس الأوروبي الصادرة في 26 حزيران/يونيو الجاري، تؤكد إصرار اليونان والقبارصة على فرض مزاعمهم «المتطرفة» على الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنها مزاعم تتناقض مع القانون الدولي ومبدأ الإنصاف، حسب وصفه.

وزير الخارجية اليوناني يستعد لزيارة ليبيا

وأكدت أنقرة عزمها الاستمرار في «الدفاع القوي عن حقوقها ومصالحها المشروعة» في شرق المتوسط، في ظل استمرار التوترات المتعلقة بملفات الطاقة والسيادة البحرية في المنطقة.

وقبلها، قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس، إن المذكرة التركية الليبية باطلة، ولا أساس لها في القانون الدولي.

وأعلن جيرابتريتيس، في تصريحات صحافية، أنه سيزور ليبيا قريباً لإيجاد حل لترسيم الحدود، استناداً إلى قانون البحار الدولي.

وأوضح أنه وجه دعوة إلى ليبيا لإجراء حوار بشأن ترسيم المناطق البحرية، مؤكداً للجانب الليبي التزام اليونان بتعزيز علاقات حسن الجوار معه، حسب تعبيره.

كما ردت مصادر دبلوماسية يونانية على تصريحات الخارجية التركية التي انتقدت اليونان وجمهورية قبرص بسبب موقفهما من مذكرة التفاهم بشأن المنطقة البحرية بين تركيا وليبيا.

ونقلت جريدة كاثمريني اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، الأحد، عن المصادر الدبلوماسية في أثينا قولها إن القانون الدولي يجب أن يُحتَرم بكامله، ولا يجوز الاستناد إليه بشكل انتقائي.

وأضافت المصادر أن الممارسات مثل رفض التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي اعتمدتها 168 دولة، أو إلغاء الترتيبات التي مضى عليها قرون في مواقع التراث العالمي، أو التهديد بالحرب ردًا على ممارسة الحقوق المستمدة من القانون الدولي، لا تسمح بالمحاضرات.

وأضافوا: «ستلتزم اليونان التزامًا راسخًا بالقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار. ولكن هذا يجب أن ينطبق على الجميع».

وكان إعلام محلي قد أكد عزم رئاسة مجلس النواب الليبي عقد جلسة للمجلس الأسبوع المقبل، لعرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقّعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 على التصويت للمصادقة عليها.

مجلس النواب الليبي الذي كان قد عارض الاتفاقية التركية الليبية عند توقيعها، أعلن مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي بشكل مفاجئ عن تسلّمه طلباً من الحكومة المكلفة منه في بنغازي للمصادقة على الاتفاق، وتجاوباً مع الطلب أعلن تشكيل لجنة فنية لدراسته للنظر في المصادقة عليه. ويبدو أن هذه الخطوة من قِبل مجلس النواب الليبي هي التي أثارت الموقف اليوناني الذي أعلن عن دعوة الشركات الدولية إلى التنقيب عن الغاز جنوب كريت.

وفي وقت سابق، تصاعد الخلاف بين ليبيا واليونان بسبب أزمة التنقيب هذه، حيث استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية السفير اليوناني نيكولاس غاريليس، على خلفية ما وصفتها بـ «الخطوات الأحادية» التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.

وأبلغت الخارجية الليبية السفير اليوناني «استنكار حكومة الوحدة لتلك الخطوات التي تعد مخالفة للقانون الدولي للبحار وانتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية لليبيا»، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحفظ حقوقها القانونية في تلك المناطق.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.

وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها «إجراء احترازي» لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدًا أنها ستكون «بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى»، مضيفًا: «لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا».

كما أعربت حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، في وقت سابق، عن رفضهما القاطع لطرح اليونان عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، معتبرين أن جزءًا من هذه المناطق يقع ضمن نطاقها البحري وحقوقها السيادية التي لم يجرِ ترسيمها بشكل نهائي بعد.

وقال رئيس الوزراء اليوناني إن بلاده تشهد مؤخرًا ارتفاعًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى جزرها، خاصة كريت وغافدوس، حيث وصل أكثر من 700 مهاجر خلال 24 ساعة، في الأسبوع الماضي، انطلق معظمهم من مدينة طبرق.

وتعود جذور التوتر الحالي إلى مذكرة التفاهم البحرية التي وقّعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع الحكومة التركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لتحديد المناطق الاقتصادية البحرية للبلدين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما أثار موجة ردود فعل رافضة وقتها، خصوصاً في جانب اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وتجدد الجدل في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما وقّعت حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا مذكرة تفاهم جديدة تمنح أنقرة حقوق التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية.