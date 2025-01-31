الخلاف مستمر حول رئاسة مجلس الدولة الليبي… الدبيبة يدخل خط الأزمة والمشري يتهمه بالتدخل

طرابلس ـ «القدس العربي»: دخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على خط النزاع الدائر حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الجسم الاستشاري الليبي القرين لمجلس النواب بالاتفاق السياسي. فرغم استمرار النزاع بين خالد المشري ومحمد تكالة حول رئاسة المجلس، اجتمع الدبيبة مع تكالة، ما اعتبره المشري تدخلاً في الأزمة.

وفي بيان صحافي، اتهم خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل في أعمال المجلس، حاثاً رئيسها عبد الحميد الدبيبة على التركيز في تحقيق التوافق في مجلس حكومته التي استقال ثلث وزرائها.

واستغرب المشري في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك مساء الأربعاء، لقاء الدبيبة مع تكالة وعدد من أعضاء المجلس الذين اتهمهم أيضاً بأنهم منتحلو الصفة ومغتصبو السلطة في المجلس الأعلى للدولة، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الدبيبة وتكالة ومسعود عبيد وموسى فرج وبلقاسم دبرز، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

كما استغرب المشري حديث الدبيبة عن احترام القضاء على الرغم من أن الجالسين أمامه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية بعدم صحة انتخابهم، وكذلك من ادعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية احترام القضاء، والالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي كضامن لاستقرار البلاد، في الوقت الذي يصر فيه على تجاهل أحكام القضاء على غرار ما قام به في قضية وزير النفط محمد عون.

وأكد المشري أن السبب في حالة الانقسام الحالية بالمجلس ما هو إلا نتيجة تدخل الحكومة نفسها في أعمال المجلس، مدللاً على ذلك بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في جلسة المجلس يوم 28 آب/أغسطس 2024 ومنتقداً ادعاء الحكومة أنها تسعى إلى إنهاء حالة الانقسام بالمجلس الأعلى للدولة.

وقال المشري إن ما تقوم به الحكومة من خلال مثل هذه الاجتماعات يعبر عن ارتباك واضح أمام التوافق بين أعضاء المجلسين (الأعلى للدولة والنواب) في عديد الملفات، مؤكداً احترامه أحكام القضاء، ورفض استمرار تدخل الحكومة في أعمال المجلس.

وتعهد المشري بالعمل على مواصلة سعيه الحثيث لإنهاء حالة الانقسام بالمجلس الأعلى للدولة عبر أعضائه حصراً، مذكراً الدبيبة بأن ينتبه إلى إيجاد حالة من التوافق في مجلس حكومته التي استقال ثلث وزرائها، ومنها الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية، ونصف وزراء الدولة بالحكومة، بدلاً من محاولات التدخل في أعمال المجلس الأعلى للدولة وعرقلة مهامه. وفي أيار/يناير الجاري، قضت المحكمة العليا برفض الطعن المقدم من خالد المشري ضد الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس بإلغاء انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة التي جرت في 6 آب/أغسطس 2024، وفق بيان باسم المجلس.

وأكد البيان أن القضاء الليبي هو الفيصل في النزاعات، وأحكامه تمثل عنوان الحقيقة، بما يعزز مكانته كضمانة لاستقلال العدالة وسيادة القانون، مشددًا على أن هذا الحكم بصفته نهائيًا وباتًا يرسخ مبدأ الشرعية ويدعم الاستقرار المؤسسي.

ودعا كافة أعضائه، والمؤسسات وبعثة الأمم المتحدة، إلى الالتزام بأحكام القضاء واحترامها، وجدد بأن حكم المحكمة يثبت صحة الانتخابات التي أجراها في نوفمبر الماضي، والتي نتج عنها مكتب رئاسة جديد برئاسة محمد تكالة، ومسعود اعبيد نائباً أول، وموسى فرج نائباً ثانياً، وبلقاسم دبرز مقرراً للمجلس.

وكان حكم الاستئناف قد صدر استجابة للطعن المقدم من تكالة ضد نتائج انتخابات مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وقادت إلى خلاف بين المشري وتكالة.

وبحسب بيان سابق للمجلس، استندت محكمة استئناف جنوب طرابلس في قرارها إلى رصد مخالفة القانون والنظام الداخلي للمجلس ومشاركة أعضاء فاقدين للصفة القانونية واغتصاب السلطة دون سند قانوني، بالإضافة إلى إعلان نتائج الانتخابات دون حسم الخلاف بشأن ورقة اقتراع متنازع عليها.

ورداً على ذلك، وفي تصريح جديد، أكد خالد المشري عدم صدور أي حكم نهائي وباتّ ضده في خلافه مع منافسه محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وقال في مداخلة صحفية، إن تكالة رفض حكم المحكمة الابتدائية بجنوب طرابلس ضده رغم أنه هو المشتكي، والتجأ إلى محكمتين في آن واحد، واصفاً ذلك بأنه نوع من الاستهتار بالقضاء، على حد وصفه.

وأضاف أن قاضي محكمة جنوب الجفارة أعطى تكالة أكثر من طلبه، مشيراً إلى أنهم يتجهزون لرفع قضايا ضده، ويؤكد أن محكمة الجفارة غير مختصة، حسب قوله.

وأشار إلى تقديمهم طعوناً أمام المحكمة العليا، وإلى الآن لم تفصل في أي طعن، لافتًا إلى أنهم سيحترمون القضاء إذا قالت المحكمة العليا كلمتها، وفق قوله.

واتهم المشري حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل في أعمال المجلس، مضيفاً أن وزير الدولة للشؤون السياسية وليد اللافي، هو أكثر شخص متدخل في أعمال المجلس بالأدلة القطعية، وهو ما يضع علامة استفهام حول تبعية مجموعة من المجلس الأعلى للحكومة، ليصبح كأنه إدارة من إدارات الحكومة، على حد تعبيره.

وأوضح أن بعض أعضاء مجلس الدولة والبعثة الأممية وجهات دولية تدخلوا لمحاولة تجميع المجلس في جلسة توافقية، قائلاً إنه شدد على نقطتين، وهما من يدعو إليها ومن يرأسها، وماذا سيحدث في الأعضاء الذين عليهم خلاف، وفق قوله.

وقال إنه قبل بجلسة توافقية قبل صدور أحكام المحكمة العليا، ولكن تكالة رفض، مشيراً إلى طلبه الدائم من جميع المتداخلين أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، وأن يكون أصغر الأعضاء مقرراً، مع عدم حضور أي عضو أثير حوله جدل، حسب قوله.