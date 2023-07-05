 الخليفي: على مبابي التمديد مع باريس إذا كان يرغب في البقاء ضمن صفوفه هذا الموسم- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

صرح رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي علناً، ​​لأول مرة، أن كيليان مبابي يجب أن يمدد عقده مع النادي الباريسي في حال كان يرغب في البقاء ضمن صفوفه هذا الموسم.

تصريح الخليفي أتى رداً على أسئلة الصحافيين خلال المؤمر الصحافي الذي عقد بمناسبة تقديم المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي.

💬: Nasser al-Khelaïfi: "Pour Mbappé, c'est très clair : s'il veut rester, nous, on veut qu'il reste, mais il doit signer un nouveau contrat" Revivez la conférence de presse de Luis Enrique et Nasser al-Khelaïfi ici > https://t.co/ncl2JLporC pic.twitter.com/fzM0MFuZ17 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 5, 2023

كان الخليفي واضحاً جداً في رده على سؤال حول وضع مستقبل كيليان مبابي، قائلاً: “لا نريده أن يغادر مجانًا في عام 2024. موقفنا واضح. إذا أراد كيليان البقاء، فنحن نريده أن يبقى. لكن عليه توقيع عقد جديد. لا نريد خسارة أحد أفضل اللاعبين في العالم مجانًا، هذا مستحيل”.

وأيضاً وجهت أسئلة للمدرب الجديد لويس إنريكي حول مستقبل نجم وهداف الفريق الباريسي، فكان ردّه: “أبقى دائماً منفتحاً.. يمكن أن يحدث الكثير من الأشياء. لا يمكنني أن أكشف عن أي شيء، لكننا سنحاول أن نبني أفضل فريق ممكن لـباريس سان جيرمان”.

تجدر الإشارة إلى أن الشائعات والتقارير حول مستقبل كيليان مبابي مع النادي الباريسي تتواصل منذ شهر تقريباً، وذلك منذ أن تم الكشف عن تلقّي إدارة النادي رسالة من مهاجمه تشير إلى أنه لن يقوم بتفعيل عامه الاختياري من أجل التمديد حتى عام 2025. وهزّ هذا الخبر عالم كرة القدم، وأثار حفيظة المسؤولين الباريسيين.