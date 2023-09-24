الخليفي يرد على انتقادات ميسي لباريس سان جيرمان

الدوحة: رد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لناديه السابق، بسبب عدم تكريمه والاحتفال به بالشكل المتوقع، بعد تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم في قطر 2022.

وقال الخليفي خلال تصريحات لوسائل الإعلام مساء السبت، عقب تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، ونشر موقع “RMC sport” نصها: “كما شاهد الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو واحتفلنا بميسي في التدريبات، وأقمنا احتفالا له على انفراد أيضا”.

وتابع: “نحن نادٍ فرنسي، ومن الصعب الاحتفال في الملعب لأننا نحترم البلد الذي هزمه، ونحترم زملاءه بالفريق الذين يلعبون في صفوف منتخب فرنسا”.

وكان ميسي قد أطلق تصريحات قاسية تجاه “باريس سان جيرمان” منذ رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، آخرها كان هذا الأسبوع لقناة “Olga” على منصة “YouTube” مع الممثل الكوميدي الأرجنتيني ميغيل غارادوس.

واستنكر الفائز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات، عدم تكريمه من باريس سان جيرمان بعد فوزه بلقب بطل العالم مع الأرجنتين في نهاية العام الماضي.

وقال النجم الأرجنتيني: “الحقيقة هي أنني كنت اللاعب الوحيد، من بين 25 لاعبا آخر الذي لم يحصل على التكريم، لكن هذا لا يهم، كان الأمر مفهوما بالنسبة لي، لقد كنت في المكان الذي تسببنا في حرمانه من أن يصبحوا أبطال العالم مرة أخرى”.

(الأناضول)