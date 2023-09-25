الخليل: موجة جديدة من الفلتان الأمني تضرب عاصمة الاقتصاد الفلسطيني

الخليل/ “القدس العربي”:

سيارة يستقلها مسلحون مقنعون ويحملون الهراوات تعترض طريق سيارة لعضو مجلس بلدي من مدينة الخليل، ومن ثم يطلقون النار على سيارته، ويسحب منها ومن ثم يطلقون الرصاص على قدميه، وينهالون عليه بالهراوات.

خض المشهد السابق، الذي حدث مساء أمس والذي تعرض له عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح، سكان المدينة الفلسطينية الأكثر كثافة من حيث عدد السكان جنوب الضفة الغربية.

وتعالت الأصوات الشعبية والمجتمعية معلنة الإضراب العام احتجاجا على غياب الأمن الشخصي وتنامي حالات الفلتان الأمني في المحافظة.

ونُقل عبد الكريم فراح إلى المستشفى مصابًا في قدمه، وخلال ذلك قال: “هذه ضريبة الدفاع عن خليل الرحمن كعضو مجلس”.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه في بداية جلسة الحكومة (اليوم الاثنين) إطلاق النار على فراح، وقال إن وزيري الداخلية والحكم المحلي يتابعان الموضوع المتعلق بالبلدية وارتدادات ذلك.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تلاحق الخارجين عن القانون وسيتم تقديمهم إلى العدالة.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن عضو البلدية فراح حضر جلسة للمجلس البلدي شارك فيها 8 أعضاء، ثم أثناء انصرافه لمنزله اعترض مسلحون طريقه وأجبروه على الترجل من المركبة واعتدوا عليه بالضرب ثم أطلقوا الرصاص عليه، وأحرقوا مركبته أيضًا.

وتتضاعف خطورة الحادث المختلف من حيث التنفيذ وطبيعة الشخص المستهدف مع ما شهدته المدينة في الأيام الماضية حيث أطلقت النار على مرافق لبلدية الخليل، وعلى مركبة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي وعيادة زوجها، إضافة إلى إحراق مركبة نفايات تابعة للبلدية.

ودعت بلدية الخليل إلى وقفة احتجاجية ومؤتمر صحفي على دوار ابن رشد (مركز المدينة)، رفضًا للجريمة التي قام بها “مجموعة خارجة عن القانون والأخلاق والأعراف”.

وقال عبد الكريم فراح عضو المجلس البلدي المستهدف بالاغتيال إن ما تعرض له مرتبط ونتيجة “مواقفنا وتشبثنا بتطبيق القانون في إزالة التعديات وتطبيقه في كل مناحي الحياة، وتحديدا منع آليات التوظيف والعلاوات والدرجات المتبعة”.

وقال: “عندما تكون صاحب كلمة يتم محاربتك، وهو أمر يتم في ظل أن المدينة تعيش أجواء موتورة”.

وقبل أيام أعلنت أعضاء “كتلة البناء والتحرير” التابعة لحركة فتح عن استقالتهم بشكل جماعي من مجلس بلدية الخليل، “بسبب فشل البلدية في تحقيق الحد الأدنى من مطالب الناس”.

وقال رئيس قائمة فتح في بلدية الخليل يوسف الجعبري، إن ما دفعهم للاستقالة هو عدم إعطاء البلدية حقوق المواطنين، معتبرا أن من أطلق النار على أعضاء في المجلس البلدي ومرافق البلدية، هم أشخاص وعدوا بالتوظيف في البلدية.

ودعا فراح من على سرير المستشفى أعضاء حركة فتح إلى العودة إلى مجلس البلدية، كما اعتبر عدم إلقاء القبض على الخارجين عن القانون مسألة تعني “الاستمرار في غيهم وضلالهم”.

واستنكرت فعاليات المدينة وعشائرها ومؤسساتها المدنية حالة الفلتان الأمني الذي ظهر في أشكال لم تعتد عليها المدينة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، من المؤسسات الأولى التي حذرت من حالة فلتان أمني تشهدها الضفة الغربية، خاصة محافظة الخليل، على أثر جرائم إطلاق النار الأخيرة، وأحدثها إطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل المحامي عبد الكريم فراح، مساء أمس الأحد، التي أسفرت عن إصابته في قدمه.

وقالت الهيئة المستقلة، إن محاولة اغتيال عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح، “سابقة خطيرة من الممكن أن تؤسس لحالة من الفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين”، منوهة أنه حتى الآن لم يتم اعتقال الضالعين في هذه الاعتداءات التي جاءت على خلفية عمل أسماء الشرباتي في مجلس بلدية الخليل.

وأعلنت نقابة المحامين تعليق العمل (الإثنين) أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية ومحكمة استئناف الخليل في محافظة الخليل، احتجاجًا على جريمة إطلاق النار على المحامي عبد الكريم فراح.

وأعلنت بلدية الخليل الإضراب العام في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة، باستثناء موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات.

وحمل علي عاشور، أحد وجهاء عشائر الخليل الجهات الأمنية المسؤولية. وأضاف: “لم تعتقل حتى الآن أي أحد، هي من يتحمل كامل المسؤولية لما وصل له الأمر في الخليل، وربما تكون المخابرات الإسرائيلية وراء ما حدث”.

وقال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فريد الأطرش في شمال الضفة الغربية إن “كتلة البناء والتحرير في مجلس بلدي الخليل اشترطت أمام مبادرة حل أزمة البلدية بإعادة انتخاب رئيس بلدية جديد للعودة عن استقالتهم”.

واتهم الأطرش الأجهزة الأمنية بالتقاعس حيث قال: “تقاعس الأمن عن اعتقال من أطلق النار على نائب رئيس بلدية الخليل وعيادة زوجها هو من تسبب بإطلاق النار على عضو المجلس البلدي بالأمس” (الأحد).

ويوم الأربعاء الماضي شهدت المدينة سلسلة حوادث إطلاق نار استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعيادة صحية تعود لزوجها، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية، ومحلًا تجاريًا ومطبعة، وذلك على خلفية عدم توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط.

ونشرت الشرباتي على صفحتها في “فيسبوك” مقاطع فيديو وصورا لاستهداف مركبتها، وعيادة زوجها أمجد الحموري، وقالت إنّ إطلاق النار على مركبتها يأتي بعد العديد من التهديدات، وكتبت في منشورها: “كلمة واحدة وبس، لا للتوظيف بالخاوة”.

وأضافت أنه تم رفض كل من لا تنطبق عليه المواصفات الدقيقة المطلوبة للوظيفة، ليبدأ بعد ذلك عدد ممن لم تنطبق عليهم الشروط، بممارسة ضغوط لقبول أسمائهم رغم مخالفتهم للمواصفات عبر استخدام أذرع لهم في البلدية، لكن موقف المجلس البلدي كان واضحًا.

وعقب عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن هناك علامات استفهام كبيرة حول من ينفذ حالة الفلتان الأمني وما الأسباب التي تقف خلف ذلك.

وأضاف في حديث صحافي لراديو أجيال (محلي) أن ما جرى “يعزز القناعة أن هناك من يريد جر الخليل والوطن إلى مربع الفوضى”.

وقال خالد دودين، القائم بأعمال محافظة الخليل إن ما تتعرض له المدينة هو أمر مبرمج يهدف إلى جر المدينة لزاوية أخرى، حيث يراد للمدينة التي تشكل الاقتصاد الأكبر في الضفة الغربية وتشكل الثقل السكاني أن تغرق بالفوضى.

وختم: “الموضوع ليس توظيفا وليس موضوع ردة فعل، هذا موضوع ممنهج، يجب ان نتوقف عنده طويلا”.