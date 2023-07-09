الخنوس يتشح بالعلم الفلسطيني أثناء احتفاله بالتتويج بلقب “أمم إفريقيا للشباب”- (فيديو)

“القدس العربي”: اتشح لاعب كرة القدم المغربي بلال الخنوس بالعلم الفلسطيني أثناء احتفاله بالتتويج بلقب “أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما”، الجمعة، عقب تغلب فريقه على مصر بهدفين لواحد، في ملعب “الأمير مولاي عبدالله” في العاصمة الرباط.

وفاز المنتخب المغربي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حلّ وصيفاً في نسخة عام 2011، كما أنه سيشارك في أولمبياد باريس كممثل عن أفريقيا إلى جانب مصر ومالي.

وضع لاعب الوسط محمود صابر منتخب “الفراعنة” في المقدمة بهدف رائع أحرزه في الدقيقة 10 بتسديدة قوية من منتصف ملعب المغرب استقرت في الزاوية الصعبة على الحارس علاء بلعروش.

وبعد مضي 6 دقائق فقط طُرد صابر بالبطاقة الحمراء المباشرة بسبب تدخله على قدم عبد الصمد الزلزولي بشكل رآه الحكم متهورا، ليكمل المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين.

واستثمر “أسود الأطلس” النقص العددي في صفوف الخصم وأدركوا التعادل في الدقيقة 37، إثر عرضية مثالية من بلال الخنوس تابعها يانيس بكراوي بباطن قدمه في الجهة اليمنى للمرمى المصري.

وضغط المغاربة بقوة فيما تبقى من دقائق على أمل حسم الفوز، لكن المنتخب المصري ظل صامدا لتذهب المباراة لفترة إضافية.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الأول تسجيل المغرب هدف الانتصار من مخالفة نفذها الزلزولي بلمسة إلى أسامة ترغالين الذي سدد كرة أرضية فشل حمزة علاء في التعامل معها لتمر منه وتكمل طريقها إلى الشباك.

(وكالات)