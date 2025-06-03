“الخوذ البيضاء” تنضم لوزارة الطوارئ السورية- (بيان)

دمشق: أعلن وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، الثلاثاء، انضمام منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” للوزارة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للوزير، وفق ما أوردت وكالة “سانا” السورية.

وأشار الوزير إلى أن “اندماج مؤسسة الدفاع المدني السوري للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستجابة الوطنية الطارئة”.

من جهة، قال الدفاع المدني السوري في بيان على موقعه الرسمي، إن “المنظمة عقدت خلال يومي السبت 31 مايو/ أيار والأحد 1 يونيو/ حزيران اجتماعها السنوي العاشر في العاصمة دمشق، في لحظة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ التأسيس”.

وأضافت: “اجتمعت الهيئة العامة، وهي أعلى هيئة تشريعية في المنظمة، لتقييم المرحلة الراهنة ومناقشة دور المنظمة ومستقبلها”.

وبينت أنه “بناء على المداولات والتفويض القانوني الممنوح للهيئة العامة، اتخذت الهيئة قرارا تاريخيا و بأغلبية أعضائها باندماج منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) الكامل ضمن الحكومة السورية بحيث تُنقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث السورية”.

واعتبرت أن ذلك “يضمن توحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني، ضمن إطار مؤسساتي حكومي”.

كما قررت نقل “برامج وملفات عمل المنظمة الأخرى بما فيها ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الوزارات والهيئات الأخرى بحسب الاختصاص”.

وبدأ متطوعو “الخوذ البيضاء” عملهم عام 2013 بعدما تصاعدت الثورة السورية إلى نزاع مسلح.

ومنذ 2014 باتوا يعرفون باسم “الخوذ البيضاء” نسبة إلى الخوذ التي يضعونها على رؤوسهم.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيلة الحكومة الأولى في بلاده، واستحدث فيها وزارة الطوارئ والكوارث، وأوكل حقيبتها إلى رائد الصالح الذي كان يرأس الدفاع المدني.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

(الأناضول)