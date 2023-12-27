الخوذ البيضاء: مقتل أكثر من 160 شخصاً بينهم 50 طفلاً في إدلب الكبرى

دمشق – «القدس العربي»: قتل طفل وأصيب 4 آخرون يوم أمس الأربعاء بانفجار دراجة نارية ملغمة أثناء انصراف التلاميذ من المدارس في عفرين في ريف حلب، بينما استهدفت المقاتلات الروسية مواقع عسكرية في ريف إدلب الغربي، وقالت وزارة الدفاع السورية إن وحدات من قوات النظام أسقطت ثماني طائرات مسيرة شمال غربي سوريا. يجري ذلك بينما وثقت منظمة الخوذ البيضاء خلال عام 2013 مقتل 162 شخصاً بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وجرح 684 آخرين بسبب هجمات النظامين السوري والروسي.

واعتبرت المنظمة عام 2023 استثنائياً للسوريين ليس من حيث المعاناة، بل من حيث حجمها الذي تضاعف نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في الـ 6 من شباط/فبراير وأدى لمقتل وجرح الآلاف من السوريين وترك عشرات الآلاف من دون مأوى لينضموا إلى أكثر من مليوني سوري مهجر في المخيمات شمال غربي سوريا.

ميدانياً، قال الناشط الإعلامي محمد الخطيب من ريف حلب لـ “القدس العربي” إن طفلاً قتل وأصيب 4 أطفال آخرين بجروح، في حصيلة غير نهائية، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في شارع السرفيس في حي الأشرفية في مدينة عفرين شمالي حلب.

تضاعف حجم المعاناة

وحسب الخطيب فإن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأشار المتحدث إلى أن المقاتلات الحربية الروسية شنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، غارات جوية بالصواريخ الفراغية على محيط مدينة ادلب، وعلى بلدة باتنتة، ومحيط بلدة جوزف في جبل الزاوية.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع السورية الأربعاء، إن وحدات من قوات النظام، أسقطت أمس ثماني طائرات مسيّرة في ريفي حلب وإدلب، بالتزامن مع تكثيف الطيران الحربي الروسي عملياته في منطقة «خفض التصعيد» شمال غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير ممن وصفتهم بـ “الإرهابيين”، بينما بث الدفاع المدني السوري صوراً ومقاطع مرئية لمجزرة مروعة كانت قد ارتكبتها المقاتلات الحربية الروسية بحق أبوين وأطفالهما في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة النظام الرسمية “سانا” عن وزارة الدفاع قولها في بيان أمس، إن وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على اتجاه ريفي حلب وإدلب تصدت لمحاولات الاعتداء على بعض النقاط العسكرية، ولفتت إلى أن وحدات الجيش تمكنت من إسقاط وتدمير ثماني طائرات مسيرة ومنعتها من تحقيق أهدافها.

ووثقت منظمة الخوذ البيضاء في بيان رسمي مقتل 162 شخصاً بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وجرح 684 آخرين خلال عام 2013 بسبب هجمات النظام وروسيا. واعتبرت المنظمة عام 2023 عاماً استثنائياً للسوريين ليس من حيث المعاناة، بل من حيث حجمها الذي تضاعف نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في الـ 6 من شباط/فبراير وأدى لمقتل وجرح الآلاف السوريين وترك عشرات الألاف من دون مأوى لينضموا إلى أكثر من مليوني سوري مهجر في المخيمات شمال غربي سوريا.

وقالت الخوذ البيضاء إن هذا العام يمضي مثقلاً بآلام وجراح سنواتٍ تجاوزت الـ 12 من حرب نظام الأسد وروسيا عليهم، وفاقمتها كارثة غير مسبوقة، عام آخر لاحق فيه إرهاب النظام السوريين في بيوتهم وخيامهم وأماكن رزقهم، واستمر جنباً إلى جنب مع روسيا في سلب الأرواح والسعي لتقويض الحياة ودفن الأمل بمستقبل أفضل للسوريين من خلال الهجمات الممنهجة والمتكررة بمختلف أنواع الأسلحة على مدار العام مستهدفاً الأحياء السكنية والمرافق العامة والمؤسسات التعليمية والطبية، بل وحتى الأراضي الزراعية.

وفي هذا العام، ازدادت الأعباء على فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) فمن الاستجابة لهجمات النظام وروسيا إلى الاستجابة للزلزال المدمر إلى جانب مختلف الخدمات والمشاريع، لم يوفر الدفاع المدني السوري جهداً وطاقة في سبيل إنقاذ وتسهيل حياة المدنيين، واستعادة سبل العيش للمجتمعات المتضررة ومواجهة التحديات التي تواجهها.

وسلط التقرير الضوء على استجابات الدفاع المدني السوري وأعماله وخدماته منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخ 17 كانون الأول الجاري، وجميع الأرقام الصادرة في هذا التقرير تشمل هذه الفترة وتعبر عن الاستجابة.

واستجاب الدفاع المدني السوري خلال عام 2023 (الفترة التي يشملها التقرير) لـ 1232 هجوماً من قبل نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم، إضافة للانفجارات والعبوات الناسفة والألغام، وتم تسجيل 72 غارة جوية جميعها روسية، و901 هجوم بالقذائف المدفعية، و 184 هجوماً صاروخياً منها 6 هجمات بصواريخ أرض ـ أرض، واستخدمت في هذه الهجمات آلاف الذخائر، وأيضاً استخدم النظام القنابل والأسلحة الحارقة في استهدافه المدنيين والأحياء السكنية، وكانت الطائرات المسيرة حاضرة واستجابت فرقنا لـ 6 هجمات بالطائرات المسيرة، في حين وثقت فرقنا 17 انفجاراً من مخلفات الحرب و13 انفجاراً مجهولاً، إلى جانب هجمات وانفجارات أخرى، وأدت هجمات النظام وروسيا إلى مقتل 162 شخصاً بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وجرح 684 آخرين بينهم 260 طفلاً و 118 امرأة.

كما كان جلياً اتّباع النظام سياسة ممنهجة هدفها إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتقويض الاستقرار وحرمان المدنيين من القيام بأعمالهم اليومية، من خلال الاعتماد على الصواريخ الموجه عالية الدقة في استهداف المدنيين والمزارعين والمسعفين والعمال الإنسانيين، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 18 هجوماً بالصواريخ الموجهة وهجوماً بأسلحة موجهة بالليزر (كراسنبول) من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة بجروح.

كما كان استخدام النظام للأسلحة المحرمة دولياً بشكل متكرر ودون رادع دليلاً آخر على انتهاكه الخطير للقانون الدولي الإنساني وارتكابه جرائم حرب، ولعل غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على الجرائم شجع نظام الأسد على استخدام تلك الأسلحة، فاستعمل الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً في 9 هجمات أدت إلى مقتل طفلة وجرح 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بينما استخدم النظام صواريخ أرض ـ أرض محملة بذخائر عنقودية محرمة دولياً في هجومين أدت لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين بينهم طفلان وامرأة، وأيضاً استخدمت قوات النظام في هجماتها خلال تشرين الأول صواريخ غراد 9m28 من الممكن أن تكون محملة بـ ألغام مضادة للأفراد من نوع POM-2 وهذه الألغام أسلحة محرمة دولياً وشديدة الخطورة، ويحمل الصاروخ أيضاً ألغاماً مضادة للآليات PGMDM.

وشهد شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي أكبر حملة للتصعيد شنتها قوات النظام وروسيا ضد المدنيين في شمال غربي سوريا منذ أربع سنوات، حيث سجل ما يقارب الـ 300 هجوم خلال هذا الشهر، وأدى القصف العنيف لقوات النظام وروسيا إلى مقتل 66 شخصاً بينهم 36 طفلاً وامرأةً، وأصيب فيه أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و 3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاث مجازر.

وكانت حملة التصعيد كفيلة بتجدد مأساة النزوح والتهجير لعشرات الآلاف من المدنيين من مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي، وريف حلب الغربي، حيث نزحت آلاف العائلات من مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة وقرى آفس والنيرب وترمانين والأبزمو، وعشرات القرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب شبه أفرغت من ساكنيها بالكامل بسبب القصف العنيف والمكثف، وتقدر أعداد السكان بشكل تقريبي في المناطق المذكورة بنحو 750000 شخص توجهت أعداد كبيرة منهم إلى المدن والبلدات الأقل عرضةً للقصف والأقل خطراً على حياتهم، فيما توجهت أعداد أكبر إلى مخيمات التهجير التي تعاني أساساً من ضعف كبير في البنية التحتية.

وتركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات في معظم مناطق شمال غربي سوريا، وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم، وتعرض 397 منزلاً للاستهداف بينما كانت الحقول والأراضي الزراعية أكثر من تعرض لاستهداف النظام وروسيا بواقع 653 استهدافاً بغرض حرمان المزارعين من رزقهم وقوت يومهم، كما كانت المؤسسات والمرافق التعليمية هدفاً للنظام؛ حيث تعرضت 24 مدرسة للاستهداف، كما تعرضت 6 مرافق طبية بينها 3 مشاف للاستهداف المباشر مخلفاً فيها أضراراً، واستهدف القصف 12 مسجداً، و16 مخيماً، و13 سوقاً شعبياً ومحطة كهرباء و3 مزارع لتربية الدواجن، و 6 محطات لتعبئة المياه، و45 طريقاً رئيسياً.

الإرث القاتل

مع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية والأسلحة الحارقة وغيرها من الذخائر، يعيش السوريون خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال المقبلة وخاصة الأطفال والتي تشكل هذه المخلفات خطراً كبيراً على حياتهم.

ووثق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 24 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، بينها 17 انفجاراً من مخلفات قصف سابق و 7 انفجارات لألغام أرضية أدت لمقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال وإصابة 29 آخرين بينهم 19 طفلاً، وامرأتان.

وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري 1411 عملية مسح غير تقني، وقامت خلالها بتحديد 522 منطقة ملوثة بالذخائر، وتم التخلص من 1054 ذخيرة، منها 321 ذخيرة عنقودية، و201 مقذوف، و 176 قنبلة (رمانة)، و 164 صاروخاً، و 134 قذيفة هاون، و 47 فيوز، و 4 قنابل ملقاة من الجو، و 3 صواريخ موجهة، و3 ألغام أرضية، ومقذوف عديم الارتداد، كما نظمت الفرق 4378 جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة استفاد منها 91997 مدنياً.