مقتل أكثر من 30 مدنيا في مجزرتين للمقاتلات الحربية السورية والروسية في حلب وإدلب- (صور وفيديوهات)

دمشق- “القدس العربي”:

ارتكب الطيران الحربي السوري مجزرة مروعة راح ضحيتها 12 مدنيا وأكثر من 25 جريحا، في غارة جوية استهدفت المستشفى الجامعي في مدينة حلب، كما قتل 18 مدنيا في قصف مكثف على مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية، قال في تصريح لـ”القدس العربي” إن المقاتلات الحربية السورية ترتكب جرائم إبادة باستهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدنيين ومقومات الحياة في مدينتي حلب وإدلب، دون أي رادع في ظل صمت دولي.

وبحسب منظمة “الخوذ البيضاء”، فقد قتل 18 مدنيا بينهم 5 أطفال، وجرح 125 آخرين نصفهم من النساء والأطفال، كحصيلة ضحايا القصف الجوي المكثف والمستمر من قبل قوات النظام السوري، على مدينة إدلب وريفها وعلى ريف حلب.

وأدى قصف عنيف لطائرات النظام الحربية، إلى وقوع مجزرة مروعة في إدلب، الأحد، قضى فيها 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب 59 آخرين بينهم 21 طفلاً و19 امرأة، بقصف على أحياء القصور والخمارة والشمالي في مدينة إدلب.

#شاهد الخوذ البيضاء توثق آثار غارة على إدلب بعد اشتباكات في حلب pic.twitter.com/ZtSmb17JPR — euronews عــربي (@euronewsar) December 1, 2024

ونفذ الطيران الحربي السوري والروسي منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أحياء مدينة حلب وأطرافها، التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام، ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان”.

الطيران العسكري السوري التابع لبشار الاسد يشن غارة عنيفة تستهدف شارع الخمارة وسط مدينة #إدلب

و الضحايا كالعادة هم المدنيين من شعبه!

pic.twitter.com/zTvrJeoPDI — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 1, 2024

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الطائرات الروسية ارتكبت مجزرتين، أدت إلى مقتل 17 مدنيا في اليوم الخامس لعملية “ردع العدوان”، حيث استهدفت الطائرات مناطق سكنية في إدلب وحلب.

وأضاف أن الطيران الحربي الروسي شن الأحد، 4 غارات جوية استهدفت مشفى الجامعة وسط مدينة حلب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين عسكريين ومدنيين، وبحسب المصدر فإن المواقع المستهدفة هي: حي الإذاعة وحي الفرقان ومحيط الملعب البلدي وحي الراموسة ومحيط السفيرة والمشفى الجامعي ومبنى جامعة حلب وساحة سعد الله الجابري ومحيط الشيخ نجار.

عاجل | شاهد فيديو النظام السوري ينتقم من المدنيين باستهداف مباشر لمستشفى الجامعة وسط مدينة حلبhttps://t.co/kQQbYPWZtV pic.twitter.com/kT6EsX6i2m — تركيا بالعربي (@arab_turkey_com) December 1, 2024

وبلغ عدد الغارات الجوية التي نفذت على أحياء سكنية ومواقع حيوية 23 غارة، تزامنا مع عودة النازحين إلى منازلهم.