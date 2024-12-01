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مقتل أكثر من 30 مدنيا في مجزرتين للمقاتلات الحربية السورية والروسية في حلب وإدلب- (صور وفيديوهات)

1 - ديسمبر - 2024

هبة محمد
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دمشق- “القدس العربي”:

ارتكب الطيران الحربي السوري مجزرة مروعة راح ضحيتها 12 مدنيا وأكثر من 25 جريحا، في غارة جوية استهدفت المستشفى الجامعي في مدينة حلب، كما قتل 18 مدنيا في قصف مكثف على مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

منير مصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية، قال في تصريح لـ”القدس العربي” إن المقاتلات الحربية السورية ترتكب جرائم إبادة باستهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدنيين ومقومات الحياة في مدينتي حلب وإدلب، دون أي رادع في ظل صمت دولي.

وبحسب منظمة “الخوذ البيضاء”، فقد قتل 18 مدنيا بينهم 5 أطفال، وجرح 125 آخرين نصفهم من النساء والأطفال، كحصيلة ضحايا القصف الجوي المكثف والمستمر من قبل قوات النظام السوري، على مدينة إدلب وريفها وعلى ريف حلب.

وأدى قصف عنيف لطائرات النظام الحربية، إلى وقوع مجزرة مروعة في إدلب، الأحد، قضى فيها 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب 59 آخرين بينهم 21 طفلاً و19 امرأة، بقصف على أحياء القصور والخمارة والشمالي في مدينة إدلب.

ونفذ الطيران الحربي السوري والروسي منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أحياء مدينة حلب وأطرافها، التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام، ضمن غرفة عمليات “ردع العدوان”.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الطائرات الروسية ارتكبت مجزرتين، أدت إلى مقتل 17 مدنيا في اليوم الخامس لعملية “ردع العدوان”، حيث استهدفت الطائرات مناطق سكنية في إدلب وحلب.

وأضاف أن الطيران الحربي الروسي شن الأحد، 4 غارات جوية استهدفت مشفى الجامعة وسط مدينة حلب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين عسكريين ومدنيين، وبحسب المصدر فإن المواقع المستهدفة هي: حي الإذاعة وحي الفرقان ومحيط الملعب البلدي وحي الراموسة ومحيط السفيرة والمشفى الجامعي ومبنى جامعة حلب وساحة سعد الله الجابري ومحيط الشيخ نجار.

وبلغ عدد الغارات الجوية التي نفذت على أحياء سكنية ومواقع حيوية 23 غارة، تزامنا مع عودة النازحين إلى منازلهم.

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  1. يقول شهدان باريس:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 5:17 ص

    يا لطيف شعوب المنطقة تعيش في جهنم وعندما تبحث عن الأسباب تجد أن من دفعهم إليه هو النظام القائم منذ السبعينات من القرن الماضي نتيجة ما كان يسمي بأحزاب قومية (قومجية) ها الناصرية بعثية اشتراكية شعبية كلها تولدت عنها ديكتاتوريات بما في ذلك الأسدية التي جاءت بعد الانقلابات العسكرية والنتيجة نراها اليوم .

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  2. يقول Adam Said:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 5:19 ص

    اهلنا في غزة واهلنا في سورية يواجهون نفس الطريقة الأجرامية،

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    1. يقول زياد:
      ديسمبر 2, 2024 الساعة 11:46 ص

      عصابات الأسد والروس والإيرانيين ومليشياتهم فهم لا يقومون بأي تحذير.

  3. يقول صابر محمود:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 5:27 ص

    عاد هذا السفاح لذبح ما تبقى من شعبه مع المجرم بوتين

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  4. يقول متابع:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 6:08 ص

    عجيب امر العرب الذين اصبحوا وقودا لحروب الآخرين.

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  5. يقول اليوم و غدا:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 8:18 ص

    اسد على ادلب و ارنب في الجولان، عليهم من الله ما يستحقون

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  6. يقول إبراهيم المغربي:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 8:44 ص

    لماذا نلوم إسرائيل فقط؟!!! دماء المسلمين رخيصة عند أبناء جلدتهم قبل أن تكون رخيصة عند الأعداء…

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  7. يقول عبد الحق - الجزائر.:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 8:44 ص

    الذي خرق الهدنة بأيعاز من واشنطن و تلابيب يتحمل مسؤولية موت كل بريء .

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  8. يقول زياد:
    ديسمبر 2, 2024 الساعة 11:42 ص

    لم نرى هاته الطائرات ترد على قصف إسرائيل لدمشق وحمص وباقي مدن سوريا. هذا رد على كل من يتهم الثوار السوريين بأنهم مع الأمريكان والصهاينة.

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