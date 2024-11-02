الخُضر الأوروبيون يدعون ستاين للانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن- “القدس العربي”: في إشارة إلى ابتعاد حزب الخضر الأمريكي ومرشحته جيل ستاين عن القيم التي تتبناها الأحزاب الخضراء في بلدان العالم، دعا تحالف من المشرعين الأوروبيين يمثل المنظمة، ستاين إلى الانسحاب من السباق الرئاسي الأمريكي للمساعدة في منع فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حسبما أفادت منصات تقدمية في الولايات المتحدة.

وجاء في رسالة مفتوحة من سياسيين وأحزاب من دول مثل النرويج وبلجيكا وفرنسا وأيرلندا: “إن مخاطر هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك. نحن واضحون في أن (نائبة الرئيس الديمقراطي) كامالا هاريس هي المرشحة الوحيدة القادرة على منع دونالد ترامب وسياساته الاستبدادية المناهضة للديمقراطية من الوصول إلى البيت الأبيض”.

وقد حصلت ستاين، التي ترشحت للرئاسة في الانتخابات الأربعة الماضية على 1.4 مليون صوت في عام 2016، والآن على نسبة تتراوح بين 1.1% و1.4% من الأصوات، وهي موجودة على ورقة الاقتراع في أغلب الولايات، بما في ذلك كل ولاية حاسمة تقريبا.

وأشار الخضر الأوروبيون إلى أنهم يدعون إلى “سياسة تعطي الأولوية للكوكب والناس والسلام فوق جشع الشركات والظلم المنهجي والعنف”.

وجاء في الرسالة التي قادها رئيسا حزب الخضر الأوروبيان ميلاني فوجل، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وتوماس وايتز، عضو البرلمان الأوروبي النمساوي، “إن حزب الخضر الأمريكي لم يعد عضواً في المنظمة العالمية للأحزاب الخضراء. ونتج هذا الانقسام جزئياً، عن علاقتهما بالأحزاب التي يقودها زعماء استبداديون، واختلافات سياسية خطيرة بشأن قضايا رئيسة بما في ذلك الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا”.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انضمت ستاين إلى عضو مجلس مدينة سياتل السابق كشاما ساوانت في تجمع جماهيري، حيث اعترفت ساوانت بأن ستاين ليس لديها فرصة للفوز. وفي حدث في ميشيغان، قالت ساوانت إن الولاية كانت “نقطة الصفر لمعاقبة كامالا هاريس وهزيمتها” بسبب دعم هاريس لسياسة إدارة بايدن في إسرائيل وفلسطين. وأشار التعليق للمنتقدين إلى أن ستاين وأنصارها ينظرون إلى رئاسة ترامب على أنها أفضل من فوز هاريس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال كارل روبرتس، المتحدث باسم مؤسسة هاينريش بول، وهي مؤسسة سياسية تابعة للحزب الأخضر الألماني، لصحيفة الغارديان : “يحاول الحزب الأخضر الأمريكي استهداف مجموعة فرعية من الناخبين على اليسار الذين لا يحبون الديمقراطيين. وأعتقد أن هذا يتناقض مع الأحزاب الخضراء الأخرى، التي تركز دائماً على القضايا البيئية في رسائلها وحملاتها باعتبارها واحدة من أولى أولوياتها”.

وقال أوراس تينكينين، عضو البرلمان الفنلندي عن حزب الخضر في البلاد، الذي وقع على رسالة الجمعة، إن دعم هاريس هو “الخيار الواضح” للناخبين والسياسيين ذوي “قيم الخضر”.

وكتب حزب الخضر الأوروبي، الجمعة، أن الانتخابات الأمريكية تجري “في لحظة فاصلة في تاريخ كوكبنا”.

وقال “إننا نواجه أزمة مناخية تتفاقم كل عام، مع موجات الحر والفيضانات وفقدان التنوع البيولوجي بمعدل لم نشهده من قبل. تتطلب سياسات المناخ مؤسسات ديمقراطية، نخشى أن يتم تفكيكها إذا انتُخب ترامب”،”في الوقت الحالي، أصبح السباق إلى البيت الأبيض قريبًا جدًا. ندعو جيل ستاين إلى الانسحاب من السباق، وتأييد كامالا هاريس لرئاسة الولايات المتحدة”.