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الداخلية التونسية: إيقاف عنصر إرهابي خطير كان يحمل حزاما ناسفا

19 - فبراير - 2024

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تونس: أعلنت السلطات الأمنية في تونس اليوم الاثتين، عن إيقاف “عنصر إرهابي خطير” كان يحمل حزاما ناسفا وفي طريقه إلى عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب تونس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن وحدات أمنية مشتركة أوقفت العنصر الإرهابي بعد نصب كمين له أثناء تواجده على متن دراجة نارية بأحد الطرق المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين.

وضبطت قوات الأمن بحوزته أسلحة حربية وحزام ناسف.

وعادة ما تمثل جبال القصرين معقلا رئيسيا للجماعات المسلحة التي تصاعدت هجماتها بعد 2011، ولكن انحسرت أنشطتها بشكل كبير بعد تصفية العديد من القياديين والمسلحين.

وأفادت الداخلية بأن العنصر الموقوف انضم إلى جماعات إرهابية منذ العام 2014، وشارك في عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية. كما تورط في عملية ذبح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة.

وأصدرت السلطات القضائية بشأنه بطاقة إيداع بالسجن للتحقيق معه.

(د ب أ)

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