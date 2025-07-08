“الداخلية السورية” تعلن اعتقال رياض حمدو الشحادة رئيس فرع الأمن السياسي السابق بدمشق

لندن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على العميد رياض حمدو الشحادة، الذي شغل سابقًا عدة مناصب في جهاز الأمن السياسي، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في دمشق خلال فترة النظام المخلوع.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن “مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص، تمكنت من إلقاء القبض على العميد المجرم رياض حمدو الشحادة”، مشيرة إلى أنه “شغل مناصب عدة لدى الأمن السياسي في عدد من المحافظات السورية خلال فترة النظام البائد”.

وأضافت الوزارة أن الشحادة قد أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز الاعتقالات التي طالت شخصيات أمنية بارزة من عهد النظام السابق، وتأتي في إطار ما تقول السلطات إنه مسار قانوني لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الأمنية السابقة.

(وكالات)