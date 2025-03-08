الداخلية السورية تعلن القبض على أحد قادة الدفاع الوطني بالنظام المخلوع- (صور)

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني بالنظام المخلوع بمحافظة حمص وسط البلاد، لافتة إلى أنه “متورط بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين”.

جاء ذلك وفق بيان نشرته الوزارة على قناتها الرسمية بمنصة “تلغرام”.

وقالت: “بعد الرصد والمتابعة تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص من إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد سابقاً، والمتورط بارتكاب عدة مجازر في المحافظة بحق المدنيين”، دون تسميته.

وأشارت إلى ذلك يأتي في إطار “ملاحقة فلول النظام البائد المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم للعدالة”.

🔴 #الامن_الداخلي: القبض على قائد بـ #الدفاع_الوطني في عهد #النظام_المخلوع وهو متورط بارتكاب مجازر ضد المدنيين في #حمص في خطوة هامة نحو #العدالة، ألقت قوات الأمن الداخلي القبض على أحد قادة الدفاع الوطني الذين كانوا يعملون تحت ظل النظام المخلوع، والمتورط بارتكاب جرائم ومجازر بشعة… pic.twitter.com/NepEKdMWHE — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) March 8, 2025

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم الانصياع لهذه المبادرة أدى لملاحقتهم أمنيا في عدد من محافظات البلاد لتقديمهم للعدالة.

والخميس، أعلن الأمن السوري، القبض على اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية الأسبق، المتهم بمئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط عام 1977، وفق وكالة أنباء “سانا” الرسمية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

(الأناضول)