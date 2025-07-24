الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بانفجار “ريف إدلب”

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، فتح تحقيق عاجل بملابسات التفجير الذي وقع في ريف إدلب الشمالي (شمال غرب).

جاء ذلك وفق بيان الداخلية، بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 157 آخرين، بتفجير مستودع أسلحة في بلدة معرة مصرين، بريف إدلب الشمالي، في وقت سابق الخميس.

وأعربت الوزارة عن بالغ حزنها إثر الانفجار، وأكدت أن “حماية المدنيين وسلامة الأهالي في جميع المناطق تأتي على رأس أولوياتها، وهي ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.

وأعلنت عن فتح تحقيق عاجل وشامل “للوقوف على ملابسات الانفجار وأسبابه بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومحاسبة المتورطين أيًا كانت صفتهم”.

وحثت الجميع على التعاون مع الأجهزة المختصة، والتبليغ عن أية ملاحظات أو أجسام مشبوهة وأنشطة غير طبيعية.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر محلية بوقوع 15 انفجارا لأسباب “مجهولة” في مستودع أسلحة وذخيرة في ريف إدلب الشمالي.

(الأناضول)