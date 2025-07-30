الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء “كذب وتضليل”

دمشق: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الأربعاء، أن “مزاعم حصار محافظة السويداء من قبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل”.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن البابا قوله إن “الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون”.

وأضاف أن “مزاعم الحصار دعاية أطلقتها المجموعات الخارجة عن القانون لتسويق فتح معابر غير نظامية مع محيط السويداء داخل الجمهورية، وخارجها، لإنعاش تجارة السلاح والكبتاغون التي تشكل مصدر تمويل أساسي لهذه المجموعات”.

وأوضحت أن “عودة المؤسسات الشرعية للجمهورية العربية السورية لعملها في فرض سيادة القانون داخل محافظة السويداء يهدد بقاء العصابات الخارجة عن القانون فيها، ويؤثر على تمويلها غير الشرعي، لذلك هي تروج لوجود حصار وتستغل الأزمة الإنسانية في السويداء، وتزيد معاناة المدنيين من أجل حفاظها على نشاطها الإجرامي”.

(د ب أ)