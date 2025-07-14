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الداخلية السورية: مقتل 30 شخصا على الأقل باشتباكات مسلحة في السويداء- (تدوينة)

منذ 8 دقائق

انتشار قوى الأمن الداخلي على الحدود الإدارية مع محافظة السويداء- من حساب وزارة الداخلية السورية على منصة إكس

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دمشق: قالت وزارة الداخلية السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 100 في إحصاء أولي نتيجة اشتباكات مسلحة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر في حي المقوس بمدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وأضافت الوزارة أن قواتها “ستبدأ تدخلا مباشرا في المنطقة لفض النزاع وإيقاف الاشتباكات وفرض الأمن وملاحقة المتسببين بالأحداث وتحويلهم إلى القضاء المختص ضمانا لعدم تكرار مثل هذه المآسي واستعادة الاستقرار وترسيخ سلطة القانون”.

(رويترز)

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