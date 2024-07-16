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الداخلية المصرية تعلن القبض على متهم ببث فيديو مسيء للسيسي في أحد شوارع الجيزة- (شاهد)

16 - يوليو - 2024

الصورة من مواقع التواصل

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص متهم ببث فيديو “مسيء” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إحدى شاشات الإعلانات في منطقة فيصل في محافظة الجيزة.

وقالت في بيان، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات في منطقة فيصل بالجيزة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فني شاشات إلكترونية).

وحسب بيان الداخلية، فإن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في الخارج.

وكان أهالي منطقة فيصل في محافظة الجيزة المصرية، فوجئوا بشاشة إعلانات في أحد المحال تعرض فيديو ينتقد السيسي.

وحسب شهود عيان ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن في ساعة متأخرة من ليل الأحد، ظهر على الشاشة بشكل مفاجئ مقطع فيديو على شاشة العرض يتضمن صورا تنتقد السيسي، فيما تجمع العشرات من المواطنين أمام الشاشة.

أولى الصور للرئيس المصري كتب عليها: “أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ””.

في حين كتب على صورة أخرى للسيسي: ” إنتوا مش عارفين إني حرامي ولا إيه”، فيما تم عرض صورة ثالثة له وعلى العينين علامة ” الحرامي، كذلك تضمنت صورة أخرى للرئيس المصري وبجواره علم إسرائيل!، وفي مقطع الفيديو سُمِع صوت أحد المارة وهو يقول: “هتودينا في داهية يا أخويا”.

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  1. يقول محمد:
    يوليو 16, 2024 الساعة 2:35 م

    هراء . دائما عندما تعجز. الأجهزة المهترئة عن الوصول للفاعل الحقيقي تخرج بأي كلام و ربطه بالإخوان.

    رد
    1. يقول ملل:
      يوليو 16, 2024 الساعة 3:26 م

      ده بنشوفه على محطات قنوات مصريه رسمي

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