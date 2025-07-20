الداخلية المصرية تعلن مقتل عنصرين من “حسم” وإصابة ضابط في مداهمة لأحد أوكار الحركة- (تدوينة)

القاهرةـ “القدس العربي”:

قالت وزارة الداخلية المصرية، الأحد إن عنصرين من حركة “حسم” ومدني قتلوا وأصيب ضابط، خلال مهاجمة وكر للحركة.

وأضافت الوزارة في البيان أن حركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان في الخارج، خططت لإحياء نشاطها في البلاد، لافتة إلى أن مخطط الحركة كان يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد.

وذكرت الداخلية أن يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، أحد أبرز مؤسسي الحركة والمشرف على هيكلها المسلح والعسكري، يعد من القائمين الرئيسيين على تنفيذ هذا المخطط الإرهابي.

كما أشارت إلى تورط محمد رفيق إبراهيم مناع، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا سابقة تتعلق بمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة وتزوير محررات رسمية لصالح جماعة الإخوان.

وتناول بيان الوزارة أيضا محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ المحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، وكذلك علاء علي علي السماحي أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

وكشف بيان الوزارة أن علي محمود محمد عبد الونيس أحد القائمين على المخطط، محكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

وبين البيان أنه تم رصد تسلل أحد عناصر حركة “حسم” ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، مؤكدة أنه اتخذ من إحدى الشقق منطقة بولاق الدكرور وكرا لاختبائه تمهيدا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر.

وقالت الداخلية المصرية، إنه تم مداهمة وكر الإرهابيين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة في العقار.

وتابعت أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مصرع الإرهابيين المذكورين واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرا بإصابته، كما أسفر التدخل عن إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن.

وقبل أسبوعين، ظهر فيديو منسوب لحركة “حسم”، روجت فيه إلى العمل العسكري، وتعهدت بشن هجمات داخل مصر.

ونشرت الحركة، المدرجة على قوائم الإرهاب في مصر وعدة دول، مقطع فيديو مدته 3 دقائق و38 ثانية بعنوان “سبيل المؤمنين: هذا هو الطريق”، تضمن مشاهد لتدريبات عسكرية لعناصرها على الأسلحة الرشاشة والقذائف، مرفقة بأناشيد.

كما ربط الإصدار هجماتها المحتملة بتطورات إقليمية، خاصة حرب غزة، وهددت باستهداف السجون المصرية لإطلاق سراح مدانين من الإخوان.

وتعود آخر العمليات المنسوبة لحركة “حسم” إلى عام 2019، حين اتهمتها السلطات المصرية بالتورط في تفجير سيارة بمحيط معهد الأورام وسط القاهرة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات.

وتأسست “حسم” عام 2016، وتقول وزارة الداخلية المصرية، إنها ذراع عسكري لجماعة الإخوان المسلمين، فيما تنفي الجماعة صلتها بالحركة.

ونفّذت الحركة عمليات اغتيال وتفجيرات، من بينها محاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة والنائب العام المساعد عام 2016، قبل أن تتمكّن الأجهزة الأمنية من توجيه ضربات قوية لها شملت ضبط مخازن أسلحة وتفكيك خلاياها.