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الداخلية المصرية: فيديو احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة مفبرك

منذ ساعة واحدة

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القاهرة- “القدس العربي”: أكد مصدر أمنى مصري أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله بشأن احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة في القاهرة مفبرك.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية تصريحات على لسان المصدر الذي لم تسمّه، قال فيها إن الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمت للواقع بصلة.

وبحسب تصريحات المصدر، فإن أجهزة الأمن ألقت القبض على القائمين على إعدادها وترويجها.

واتهم المصدر جماعة الإخوان المسلمين بالدأب على تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.

وكان فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ‏يتحدث فيه شباب عن احتجازهم لضباط في مصر تعاطفا مع قطاع غزة.

وتحدث الشباب في الفيديو، عن أن مطالبهم تتعلق بفتح معبر رفح الحدودي مع القطاع.

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