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الدالاي لاما يأمل أن يعيش أكثر من 130 عامًا و”يخطط للتناسخ”

منذ 31 دقيقة

الزعيم الروحي الدالاي لاما بالقرب من دارامشالا في 5 يوليو 2025. ا ف ب

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دارامشالا: أعرب الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، عن أمله في أن يعيش حتى يتجاوز عمره 130 عامًا، وذلك بعد أيام من طرحه خطة خلافة، بقوله إنه يخطط للتناسخ بعد وفاته.

وأدلى الدالاي لاما، الذي يحتفل بعيد ميلاده التسعين غدًا الأحد، بهذه التعليقات خلال حفل نظّمه أتباعه للدعاء له بطول العمر.

وقال الدالاي لاما لآلاف من أتباعه الذين احتشدوا، اليوم السبت، في مدينة دارامشالا شمالي الهند: “لقد خدمت بوذا دارما ومخلوقات التبت على أكمل وجه حتى الآن، وآمل أن أعيش أكثر من 130 عامًا”.

وتُعد دارامشالا موطن الدالاي لاما في المنفى، منذ عام 1959، بعد فراره من التبت، في أعقاب انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني. ومنذ ذلك الحين، حافظ على تطلعات التبت في مزيد من الحكم الذاتي في ظل حكم الحزب الشيوعي الصيني، وحشد التبتيين داخل الصين وخارجها.

وكان الدالاي لاما قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، نيّته التناسخ، ممهّدًا الطريق بعد وفاته لخليفة يتولى زمام الأمور، في عملية متعاقبة منذ 500 عام. ويعتقد البوذيون التبتيون أن الدالاي لاما يستطيع اختيار الجسد الذي يتجسّد فيه.

وأنهى هذا الإعلان سنوات من التكهنات التي بدأت عندما أشار إلى أنه قد يكون آخر من يتولى هذا المنصب.

كما صرّح الزعيم الروحي للبوذية التبتية، الحائز على جائزة نوبل للسلام، بضرورة العثور على الدالاي لاما القادم والاعتراف به وفقًا للتقاليد البوذية القديمة، مؤكدًا أن مكتبه سيقود عملية البحث.

وتنظر الصين إلى الدالاي لاما على أنه انفصالي، وتُصر على أن بكين وحدها هي التي تملك سلطة الموافقة على خليفته.

وفي غضون ذلك، يستعد مجتمع التبت المنفي، الذي يضم أكثر من 20 ألف شخص في دارامشالا، للاحتفال بعيد ميلاد الدالاي لاما غدًا الأحد. وقد وضع أتباعه ملصقات ولوحات إعلانية ضخمة في جميع أنحاء المدينة، حيث من المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من الأشخاص هذا الحدث، من بينهم قادة بوذيون من مختلف الطوائف وأتباع من جميع أنحاء العالم.

وقالت باربرا ويبل، وهي مواطنة أمريكية تدين بالبوذية منذ أكثر من 30 عامًا، إنها “كان لا بد أن تكون هنا من أجل هذا”، وأضافت: “أريد أن يبقيه هذا الاحتفال على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة”.

(د ب أ)

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