الدالاي لاما يأمل أن يعيش أكثر من 130 عامًا و”يخطط للتناسخ”

دارامشالا: أعرب الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، عن أمله في أن يعيش حتى يتجاوز عمره 130 عامًا، وذلك بعد أيام من طرحه خطة خلافة، بقوله إنه يخطط للتناسخ بعد وفاته.

وأدلى الدالاي لاما، الذي يحتفل بعيد ميلاده التسعين غدًا الأحد، بهذه التعليقات خلال حفل نظّمه أتباعه للدعاء له بطول العمر.

وقال الدالاي لاما لآلاف من أتباعه الذين احتشدوا، اليوم السبت، في مدينة دارامشالا شمالي الهند: “لقد خدمت بوذا دارما ومخلوقات التبت على أكمل وجه حتى الآن، وآمل أن أعيش أكثر من 130 عامًا”.

وتُعد دارامشالا موطن الدالاي لاما في المنفى، منذ عام 1959، بعد فراره من التبت، في أعقاب انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني. ومنذ ذلك الحين، حافظ على تطلعات التبت في مزيد من الحكم الذاتي في ظل حكم الحزب الشيوعي الصيني، وحشد التبتيين داخل الصين وخارجها.

وكان الدالاي لاما قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، نيّته التناسخ، ممهّدًا الطريق بعد وفاته لخليفة يتولى زمام الأمور، في عملية متعاقبة منذ 500 عام. ويعتقد البوذيون التبتيون أن الدالاي لاما يستطيع اختيار الجسد الذي يتجسّد فيه.

وأنهى هذا الإعلان سنوات من التكهنات التي بدأت عندما أشار إلى أنه قد يكون آخر من يتولى هذا المنصب.

#WATCH | Himachal Pradesh: Celebrations underway in Dharamshala, Kangra for the 90th Birthday of Tibetan spiritual leader, the 14th Dalai Lama.

The 90th birthday of the 14th Dalai Lama is officially marked on July 6 according to the Gregorian calendar. pic.twitter.com/Tw2muTPxW0

— ANI (@ANI) July 5, 2025