الدبلوماسية قوة…لماذا تبقى أفضل من الحرب؟

استراتيجية التفاوض مع إيران تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وهي تتناغم مع تصريحات ترامب ورؤيته لتجنب الحروب الخارجية التي لا تخدم أمريكا. لكنها تتعارض مع بعض الأصوات داخل إدارته، التي تدعو إلى التعامل العسكري مع إيران وليس انتهاج الدبلوماسية في ملف معقد بهذا الشكل، أثبت التاريخ أنّ ما يحرك مساراته ليس التهديد، بل صيغة فيها قدر من الإجراءات التدريجية القابلة للتحقق دون تصعيد لا يترك مجالا لبناء الثقة أو الاحترام المتبادل.

ترامب لا يريد حربا كارثية أخرى في الشرق الأوسط، ويرغب في التفاوض مع إيران، ولكن المجامع الصناعية العسكرية، والمراكز المرتبطة بإسرائيل، وهي نفسها التي دفعت نحو غزو العراق في 2003 تحت ذرائع كاذبة، تعود اليوم للشحن الإعلامي والترويج الدعائي للمواجهة. على غرار معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وما يسمى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وغيرها كثير.. «نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام.. لا أتحدث من منطلق قوة أو ضعف، بل أقول فقط إنني أُفضّل رؤية اتفاق سلام على الآخر» حسب ترامب، وكلامه بشأن الملف الإيراني هو أقرب إلى المُفاوض، الذي يدرك قيمة الدبلوماسية، وليس محرضا على الحرب، أو راغبا فيها كما يُعتقد.

ضربة أحادية الجانب تنفذها أمريكا ضد إيران تكرر بها تجاهلها للنظام الدولي، كما حدث في حرب العراق، سوف تؤدي بالتأكيد إلى تفكك المجتمع الدولي بكل قواعده، وستكون الضربة القاضية لما يسمى المرجعية الدولية

ضربة أحادية الجانب تنفذها أمريكا ضد إيران تكرر بها تجاهلها للنظام الدولي، كما حدث في حرب العراق، سوف تؤدي بالتأكيد إلى تفكك المجتمع الدولي بكل قواعده، وستكون الضربة القاضية لما يسمى المرجعية الدولية. على هذا الأساس على الرئيس الأمريكي وفريقه، أن لا يرضخوا لضغط دعاة الحرب من المحافظين، وأن يفرضوا الدبلوماسية نهجا راسخا، على قاعدة أنها ليست ضعفا، بل استراتيجية. وهي السبيل الوحيد لترسيخ نهج قائم على فهم واضح للمصالح الأمريكية وديناميكيات المنطقة المعقدة. كثير من المراقبين والخبراء الأمريكيين أنفسهم يؤكدون أن الحرب مع إيران لن تُعرّض الولايات المتحدة الأمريكية لخطر صراع لا نهاية له فحسب، بل ستُقوّض أجندة ترامب الأوسع نطاقا في الداخل والخارج، خاصة أن الصراع مع إيران إذا ما اندلع سيؤدي إلى استنزاف موارد الولايات المتحدة واهتماماتها، ما يصرف الانتباه عن الأولويات المحلية، ويضعف نفوذها على جميع الجبهات الخارجية، سواء مع الصين، أو مع روسيا، أو أوروبا ومشاكل الحرب الأوكرانية وإعادة ضبط العلاقات عبر الأطلسي. إذن، المطلوب استراتيجية عملية لتهدئة التوتر، وإعادة الانخراط، وتقديم قدر من الحوافز الموثوقة لطهران.

توجهات الإدارة الأمريكية المتناقضة تجاه القضية الفلسطينية، تدفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي يعتمد على التناقض كتكتيك سياسي يسمح له بإصدار تصريحات مختلفة، وروايات متضاربة لإرباك خصومه، ما يجعل من الصعب تحديد مواقفه الحقيقية.. اتضح هذا مثلا في تصريحاته بشأن شراء قطاع غزة، ومنع سكانه من العودة إليه على أساس أنه سيوفر لهم مكانا أفضل، ثم تراجع عن تصريحاته هذه بالقول، «لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة». مشروع التهجير، الذي يتم ترويجه بدعامة أمريكية، هو في الأصل، ركن رئيسي من أركان ماضي إسرائيل الاستعماري الإحلالي، تواصل تقديمه في كل مرة بالطريقة نفسها. وليس دعوة دونالد ترامب لامتلاك القطاع وتهجير سكانه سوى إعادة طرح لفكرة ردّدها قادة الكيان الإسرائيلي منذ السبعينيات، دعم فكرة التطهير العرقي والوقوف في صف كيان فاشي بعد حرب بشعة ارتكب فيها الجرائم ضد الإنسانية وما زال، هو عار إنساني وسقوط أخلاقي. فكرة التهجير المرتبطة بالأيديولوجيا الصهيونية منذ اليوم الأول لنشأتها، حين يتبجّح بها دونالد ترامب ويجاهر بخطاب افتكاك الأرض وتسليمها للمستعمر، وتهجير أهلها وتطهيرهم عرقيا، فهو يختصر بذلك تاريخ أمريكا المعهود في ارتكاب الانتهاكات الإنسانية في حق الشعوب، وتدمير أسس الحياة وتقويض مقوماتها. تُسهّل الولايات المتحدة التدمير الإسرائيلي المتجدد لقطاع غزة بأسلحة تُقارب قيمتها 12 مليار دولار، منذ تسلّم إدارة ترامب السلطة. والآن، أكثر من أي وقت مضى، تُشارك الولايات المتحدة حكومة نتنياهو مسؤولية المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، حيث منحت الإدارة الأمريكية نتنياهو الضوء الأخضر لاستئناف الهجوم، ودافعت عن تصرفات إسرائيل أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي انهيار وقف إطلاق النار يوسع نطاق حرب إسرائيل التي لا تنتهي ولا حدود لها.

سلوكيات غير متوقعة تأتي من الرئيس الأمريكي الذي استقبل زيلينسكي وأذله واستهزأ به أمام وسائل الإعلام. السؤال الأهمّ الذي طُرح مباشرة إثر هذه المقابلة غير المعهودة في التعامل الدبلوماسي والتواصل المباشر بين رؤساء الدول: إذا كنتَ تسلك هذا السلوك العدواني والفوقي والمتغطرس مع حليفك، فكيف سيكون سلوكك مع عدوك؟ الأفضل أن يكون تهديد ترامب بقصف إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي تكتيكا مرحليا للضغط ومحاولة جلب طهران لطاولة المفاوضات، وعبارة عن تناقض معهود في تصريحات ومواقف هذا الرئيس لا غير. الضغط يُقابل بالضغط، بينما تُقابل التنازلات بخطوات متبادلة. هذا هو النمط الثابت بالنسبة للقيادة الإيرانية في تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية بوجهها الجمهوري أو الديمقراطي. دون ذلك، التهور يفرض تكاليف ستتكبدها الولايات المتحدة، أقلها أن تكون هدفا للغضب والاستياء الحتميين، كما كانت في الماضي إبان حربها الهمجية على العراق وأفغانستان ودول كثيرة تدخلت فيها ودمّرت مقومات العيش لشعوبها عبر القتل والتدمير. وهو السلوك نفسه الذي تكرره إسرائيل، وتعتقد أن التكاليف البشرية الباهظة والقصف والمجازر يمكن أن توفر لها أمنا مطلقا ودائما. ولكنها ستبقى دائما تبحث عن الأمن الذي لن تجده، لأن فرض المعاناة المتكررة وسلب الحقوق، ومحاولة فرض أمر واقع على أصحاب الأرض، سيثير ردود الفعل العنيفة، ولن تتوقف المقاومة في مواجهة أكثر المعتدين نشاطا، وأكبر مستعمر معاصر مُسبب للمعاناة بالقوة العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بدعم وارتباط أمريكي وثيق.

بشكل عام، يشير الانقسام المتزايد في دوائر السياسة الخارجية الأمريكية، في العلاقة بأوروبا والشرق الأوسط ومجمل التحالفات التقليدية، إلى تحوّل كبير في الدور العالمي لأمريكا. وحين يتشكل النظام العالمي بشكل متزايد من قبل القوى الإقليمية مثل، الهند واليابان والبرازيل وروسيا والصين، وتحالفات القوى المتوسطة مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الافريقي. فإنّ مثل هذه التحولات تشكّل تحديا للنظام العالمي الليبرالي، الذي طالما دافعت عنه القوى الغربية المتحالفة، التي وضعت ما يسمى النظام الدولي القائم على قواعد. يضع هذا الانقسام المتزايد أنصار النظام الإمبريالي العالمي التقليدي، بزعامة الولايات المتحدة منذ عام 1945، في مواجهة الذين يفضلون استراتيجية إمبريالية تنافسية، تقوم على المصالح الحيوية. بمعنى أوضح، يشير هذا الانتشار للقوة إلى التحول نحو الحكم العالمي التعاوني بدلا من هيمنة دولة واحدة.

كاتب تونسي