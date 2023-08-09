الدبيبة: موقف ليبيا متناغم مع “إيكواس” والاتحاد الإفريقي بشأن النيجر

طرابلس: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، تناغم موقف ليبيا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” والاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر.

جاء ذلك خلال اجتماع للدبيبة بمكتبه في طرابلس مع سفير النيجر في ليبيا أسياد أغ كاتو وفق بيان للحكومة الليبية.

وقدم أغ كاتو للدبيبة “شرحاً لطبيعة الأوضاع التي تمر بها النيجر نتيجة التطورات السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد”، وفق البيان.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي أعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم “المجلس الوطني لحماية الوطن” (CLSP) الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم وتعليق العمل بالدستور بدعوى تدهور الأوضاع في البلاد.

من جانبه، أكد الدبيبة لسفير النيجر أن “موقف ليبيا واضح تجاه ما يحدث في النيجر” مشددا على “ضرورة المحافظة على الاستقرار وعدم السماح بالفوضى لما سيكون لذلك من تبعات سلبية على النيجر وكافة البلدان المجاورة”.

وشدد الدبيبة على “تناغم موقف ليبيا مع إيكواس والاتحاد الإفريقي تجاه الأوضاع التي تمر بها النيجر”، وفق البيان.

ويعقد قادة “إيكواس” بالعاصمة النيجيرية أبوجا، غدا الخميس، “قمة استثنائية” لبحث سيناريوهات التعامل مع انقلاب النيجر، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحوها للانقلابيين في 30 يوليو المنصرم لاستعادة النظام الدستوري تحت طائلة التهديد بتدخل عسكري في حال عدم التراجع.

وفي السياق، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، الأربعاء، على “ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها واستعادة الشرعية الدستورية بها دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء بين الكوني والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وفق بيان للرئاسي الليبي الأربعاء.

وقال البيان إن ديبي أبدى استعداده لـ”اتخاذ خطوات عملية ترتكز على تولي دول جوار النيجر غير الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (ليبيا وتشاد والجزائر) جهود الوساطة في النيجر”.

من جانبه، شدد الكوني على ضرورة “العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة وأمن النيجر وشعبها واستعادة الشرعية الدستورية دون دفع الأوضاع فيها إلى نزاع مسلح قد يفضي إلى مأساة إنسانية”.

ووفق البيان الليبي، تم الاتفاق خلال الاتصال على “استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة لتفعيل الوساطة من دول جوار النيجر خارج إيكواس بشكل فوري”.

(الأناضول)