الدبيبة ونورلاند يبحثان دعم الجهود الأممية بشأن انتخابات ليبيا

ليبيا: بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم الجهود الأممية لوضع حلول للمشاكل التي تعيق إجراء الانتخابات بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين بطرابلس، وفق بيان لمنصة “حكومتنا” بفيسبوك التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقال البيان: “أكد المجتمعون خلال اللقاء، دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن حوار الأطراف السياسية الليبية لوضع حلول للمشاكل التي تعيق إجراء الانتخابات”.

وأكد الدبيبة “دعمه لكافة الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، مجددا موافقته على مقترح المبعوث الأممي بشأن الحوار بين الأطراف السياسية الليبية”، وفق البيان.

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع، لم يُعقد بعد، للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلد الغني بالنفط.

والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد قوات الشرق خليفة حفتر.

ويأمل الليبيون في إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

(الأناضول)