الدبيبة يعلن الاستجابة لدعوة المبعوث الأممي لدى ليبيا ويحدد شروطاً لنجاح المبادرة

طرابلس – «القدس العربي»: بعد أيام من التزام حكومة الدبيبة الصمت تجاه التجاذبات بين الفرقاء السياسيين وتجاه وصف مجلس النواب لها بأنها منتهية الولاية، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن صمته بكلمة وجهها لعموم الشعب الليبي حول التطورات السياسية في البلاد، تحدث فيها بوضوح عن موقفه من مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي. وفي كلمته، أعلن مساء الثلاثاء، الاستجابة لدعوة باتيلي للمشاركة في اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.

وتابع الدبيبة، في كلمة مسجلة نشرتها منصة حكومتنا عبر صفحتها على فيسبوك: “مستعدون للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات”.

وحدد أربعة شروط قال إنها ضرورية لنجاح المبادرة، أولها وجود هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا للخروج من أزمة تأمين الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل حاليًا.

أما ثاني الشروط بالنسبة للدبيبة، هو أن ترتكز كل النقاشات والحوارات والتقاربات من أجل هدف واحد محدد، وهو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لا يضمن فقط انطلاق العملية الانتخابية بل يضمن نجاح الانتخابات واستمرار حالة الاستقرار.

وحدد الدبيبة الشرط الثالث في رفض ما وصفها بالمسارات الجانبية، معتبرًا أن أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي.

وأردف: “جميعنا يعلم أن انتظار نتائج مختلفة من تكرار نفس التجربة بالخطوات نفسها هو أيضًا مضيعة للوقت، واليوم الوقت الضائع هو خسارة من رصيد مستقبل أبنائنا وأحفادهم، فأنتم تعرفون جيدًا أن هناك أطرافًا معينة تقوم بعد كل اتفاق سياسي وتوحيد للحكومات بفرض الانقسام من جديد من خلال أجسام وهمية موازية لغرض الابتزاز السياسي والمالي”.

والشرط الرابع الذي حدده الدبيبة يتثمل في ضرورة “أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، من دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على أحد أو إقصاء لأي طرف”.

وتقضي المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بجمع أطراف الصراع الليبيين الخمسة وهم رئيسا مجلسي “النواب” عقيلة صالح و”الدولة” محمد تكالة، وحفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي؛ لتمثيل المناطق الثلاث الرئيسية في ليبيا، لكنه نبه إلى أن مساعيه تواجه الكثير من المقاومة.

وفي جلسة عقدها مجلس النواب الثلاثاء، رفض رئيس المجلس عقيلة صالح مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي بشأن اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.

وطالب بضرورة تحديد جدول أعمال للمبادرة الأممية، ورأى أن هذا الجدول لا بد أن ينصب على تشكيل حكومة مصغرة مهامها محددة، وتحصل على تزكية من مجلسي النواب والدولة، وتعطى الثقة من البرلمان.

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ قوانين الانتخابات كما هي لأنها وضعت من قِبل لجنة 6+6 المختصة بذلك طبقاً للتعديل الدستوري الـ13.

ورفضاً لذلك وفي إطار التجاذبات التي نشبت بين مجلس النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على ضرورة التوافق على القوانين الانتخابية بشكل يرضي الأطراف كافة، لتجديد شرعية المؤسسات الموجودة في المشهد.