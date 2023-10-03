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الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا في بلجيكا والنائب العام يأمر بحبسها بتهم فساد مالي وإداري

منذ ساعة واحدة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالحميد الدبيبة

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طرابلس: أقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سفيرة ليبيا لدى بلجيكا “أمل الجراري” من منصبها.
ونص قرار رئيس الحكومة بصفته وزيرا للخارجية، على ” إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا “أمل الجراري” في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي”، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية ” وال”.
كما أصدر الدبيبة قرارا بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا “أبوبكر الصالحين” من عمله في الخارج وإعادته إلى سابق عمله في داخل ليبيا.
يذكر أن قرار إعفاء الجراري من منصبها جاء بعد انتشار تسريب تسجيل صوتي منسوب لها يتصل بملفات فساد مالي في السفارة .
ومن جانبها، أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس السفيرة احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان، إن الجراري تواجه تهم إساءة للعمل الإداري والمالي، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وقال المكتب، إنه بعد انتهاء المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها؛ أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق؛ واستكمل التحقيق بشأن باقي ظروف وملابسات الواقعة.
(د ب أ)

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