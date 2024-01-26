الدبيبة يكشف أسرار لقاء المنقوش مع الإسرائيليين

الدوحة – “القدس العربي”:

كشف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تفاصيل حصرية لخديجة بن قنة التي خصها بمقابلة تعرض على منصة أثير التابعة للقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة. وتحدث الدبيبة بصراحة تامة عن عدد من الملفات والمحاور التي تضمنتها مقابلة مذيعة الجزيرة وسجلت في العاصمة الليبية طرابلس.

وتناولت الحلقة التي امتدت نحو ساعتين عديد التفاصيل المتعلقة بالشأن الليبي، وتبرز لمتابع البودكاست الملم وغير الملم بتطور الأوضاع في طرابلس الغرب حقائق تشرح المشهد بشكل موسع ودقيق.

هل وافق الدبيبة على لقاء وزيرته نجلاء المنقوش 🇱🇾 بوزير الخارجية الإسرائيلي؟ 😯 تابعوا كل تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في #بودكاست 🎙️ #ذوو_الشأن على منصات #أثير. pic.twitter.com/rzZ5ZxI1io — Atheer – أثير (@AtheerPlatforms) January 25, 2024

واستأثرت قضية وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش ولقائها مسؤولين إسرائيليين حيزاً من النقاش، وحاولت بن قنة الحصول من الدبيبة على تفاصيل أوفى عن لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين والذي عقد في إيطاليا، مما تسبب في أزمة واسعة في ليبيا.

وسألت خديحة بن قنة عبد الحميد الدبيبة إن كان هناك علاقة لليبيا مع إسرائيل، ورد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن ليبيا لم يكن لها علاقة بإسرائيل تاريخياً منذ قيام دولة الكيان، وأن الشعب الليبي ما لم ترد حقوق الشعب الفلسطيني، لن يكون له علاقة مع إسرائيل. وأضاف سليل مدينة مصراتة، أن ليبيا لم تفتح هذا الباب، وحتى وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش قامت بشكل عفوي بحكم عيشها في الخارج، بخطوة اللقاء ولم تقصد فتح أي ملف أو تطبيع، وهو ما اعتبره خطأ كبيرا.

وسألت بن قنة الدبيبة إن كانت نجلاء المنقوش لم تقصد بخطوة اللقاء التطبيع، فلماذا عاقبها، ورد قائلاً: “إن الشعب الليبي عاقبها وليس الدبيبة”. وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن موضوع فلسطين حساس، وبالتالي ردة فعله كانت قريبة من الليبيين، بعدما ارتكبت الوزيرة هذا الخطأ. وعن العلاقة بين مصر، وليبيا، سألت مقدمة برنامج ذوو الشأن الذي يبث على منصة أثير التي أطلقها القطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الدبيبة إن كان يعتبرها متوترة، حيث إن المراقب يرى ترسيم الحدود من طرف واحد، وهل هناك شيء من “الزعل الليبي” على مصر؟

وأكد عبد الحميد الدبيبة أن مصر، لا يمكن أن تقاس أو أن تحدد العلاقة، لأنها علاقة تاريخية مصيرية ومستقبلية، تشمل دولتين جارتين.. وحاولت خديجة بن قنة محاصرة الدبيبة بسؤال مباشر عن علاقة السيسي بليبيا، وأن الأخير اختار معكسره، في إشارة لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إنه من الطبيعي أن يكون فيه جنوح أحياناً، ولكن طرابلس تلتزم بالمبادئ الأخلاقية، ولهذا توجد 30 شركة مصرية لتنفيذ أكبر المشاريع.

وحول الخلاف الناجم عن ترسيم الحدود بين طرابلس والقاهرة، أشار الدبيبة إلى أنه تم تقديم احتجاج رسمي لدى السلطات المصرية، ولدى الأمم المتحدة لترسيم الحدود.. وما إن كان الموضوع وصل للأمم المتحدة، قال الدبيبة إنه بالفعل قدمت ليبيا شكوى في تنفيذ هذا القرار. ووصف عبد الحميد الدبيبة علاقته بالرئيس التونسي قيس سعيد أنها علاقة أكثر من جيدة، “وهو داعم لليبيا وتطلعاتها والذهاب للانتخابات وليس لدينا خلافات مع إخوتنا في تونس”.

كما أشاد بالعلاقة التي تربطه بالسلطات الجزائرية، واعتبر الدبيبة أن هناك علاقة خاصة، شعبية، بين البلدين، حيث إن “الشعب الجزائري دائماً يقف مع حكومته، ومع رئيسه، مع ليبيا، وإن الليبيين قريبون في ثقافتهم ولغتهم وحتى تفكيرهم، وكان لهم موقف واضح ولم يتدخلوا في الخلافات الليبية الليبية”. وكشف عبد الحميد الدبيبة عن قرب فتح المعبر الحدودي الرابط بين جنوبي ليبيا والجزائر (الدبداب)، وأكد على أهميته وموقعه الاستراتيجي.

وبدأت حلقة بودكاست التي تبث على المنصات الرقمية لشبكة الجزيرة، وهي من منتجات القطاع الرقمي، الذي تستقطب منصته أثير اهتمام فئات الجمهور، بدردشة بين خديجة بن قنة وعبد الحميد الدبيبة. وقال عبد الحميد الدبيبة إنه قبل أن يبدأ هذه الهدرزة (الدردشة)، لا بد أن يشير للجمهور إلى أن مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة، من أولى الإعلاميات اللاتي ظهرن بالحجاب في الإعلام العربي والعالمي، حيث كان غطاء الرأس شكلاً غير مقبول في ذلك الحين.

وشرعت بن قنة في طرح أسئلتها، لتطلب من الدبيبة أن يتسع صدره لبعضها، خصوصاً حينما سألته عن ما يقال عن حكم “الدبيبات”، ومجموعة الدبيبة التي تسيطر على عدد من مفاصل الدولة، وهو ما يشبه حكم القذاذفة، وخليفة حفتر. واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة عائلة معروفة في ليبيا، قبل الثورة وبعد الثورة. وسألت خديجة بن قنة عن الخصوم.. “نتكلم عن خليفة حفتر، عقيلة صالح، فتحي باشاغا، خالد المشري، رؤساء أحزاب، لماذا يستعدونك، أو لماذا تستعديهم، ولماذا لم تصفر عداد الأعداء؟ واعتبر الدبيبة أنه بطبيعته لا يحب اكتساب الخصومات والعداوات. وأضاف أنه أول ما جاء للحكم فتح أذرعه، مشيراً إلى أن حكم عشر سنوات من السيطرة، يكفي ولا بد أن يحل هؤلاء عن الشعب الليبي. وأضاف أن بعض المسؤولين الذين حكموا ليبيا من قبل تسببوا في تردي حال البلد، وتدميره، ورهنوه أيضاً.