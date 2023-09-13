الدبيبة يوعز بفتح “تحقيق عاجل” في انهيار سدي درنة

طرابلس: أوعز رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، بفتح “تحقيق عاجل” في أسباب انهيار سدي درنة شرقي البلاد خلال الإعصار الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “خاطبت المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات انهيار سدي درنة، ووجهت الأجهزة المعنية بالتعاون الكامل في ذلك”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة سعد الدين عبد الوكيل، إن “عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف” دون ذكر عددهم.

وأضاف، أن “حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر”، مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.

وبسبب انهيار السدين في الوادي الذي يعد المكان الوحيد الذي تجتمع فيه المياه المنحدرة من كافة وديان الجبل الأخضر الليبي بشرق البلاد، كان غالبية من لقوا مصرعهم من درنة.

ووفق المؤرخ الليبي فرج داود الدرناوي في تصريحات سابقة، فإن “جميع مناطق شرق ليبيا عدا بنغازي تقع بمحاذاة أو وسط الجبل الأخضر الضخم، إلا أن وقوع نصف درنة تحت مجرى الوادي هو السبب في ارتفاع حجم الأضرار البشرية والمادية في المدينة”.

وذكر الدرناوي أن “وادي درنة هو مصب لكل السيول القادمة من جنوب درنة من مناطق المخيلي والقيقب والظهر الحمر والقبة والعزيات”.

بعد امتلاء وادي درنة بفعل إعصار “دانيال”، قال المؤرخ الليبي: “انهار اثنان من السدود التي كانت الضامن الوحيد لاحتباس مياه السيول المنحدرة من أعالي مناطق الجبل فكانت الكارثة المحققة”.

وبحسب الدرناوي، فإن السدين المنهارين “هما سد البلاد وسيدي بومنصور اللذان يحبسان في العادة مياه السيول في الوادي”.

(الأناضول)