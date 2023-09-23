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الدحية الأردنية تصل إلى أشهر ساحات بروكسيل- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق حضور رقصة “الدحية” الأردنية في أشهر ساحات العاصمة البلجيكية بروكسيل، وسط تفاعل آلاف الأشخاص.

ولاقى الفيديو، الذي تم تسجيله أثناء احتفالية ما يسمى بـ”العيش المشترك” في عاصمة الاتحاد الأوروبي، رواجا واسعا على مواقع التواصل وسط تفاعل العديد من الأشخاص.

وتعد “الدحية” فنا شعبيا منتشرا في الأعراس في المناطق الريفية والبدوية الأردنية، ويشترك في أدائها رجال مصطفون بجانب بعضهم البعض مرتدين الزي البدوي والعباءة، ويقومون بالتمايل يمينا وشمالا على أنغام الأهازيج والأغاني الشعبية التي يقدمها أحدهم، فيما يقوم أحدهم برقصة المحوشي أو “المحاشاه” أمام الصف أو بين الصفين ويسمونه “الحاشي”.

 

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