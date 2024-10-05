الدراما المصرية في رمضان 2025: منافسات قوية بين النجوم الكبار وأعمال تجمع بين التشويق والإثارة والكوميديا

القاهرة ـ «القدس العربي»: مع اقتراب موسم رمضان 2025 حيث يستعد عشاق الدراما التلفزيونية في مصر لمتابعة مجموعة من الأعمال الجديدة، ويحمل الموسم الجديد مفاجآت عديدة، حيث يعود العديد من النجوم بأدوار غير متوقعة، فيما يقدم آخرون تحولات جذرية في مسيرتهم الفنية.

يأتي على رأس هذه الأعمال مسلسل «حمزة» للنجم محمد إمام، الذي استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في السينما، ويبدو أنه يسعى في رمضان 2025 إلى تقديم عمل درامي يضاهي نجاحاته السينمائية. العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج حسين المنباوي، ويبدو أن التعاون بين إمام والمنباوي، بعد سلسلة نجاحات سينمائية، سيكون بمثابة تجربة جديدة في الدراما التلفزيونية. الجمهور يتوقع أن يشهدوا تطورًا في مسيرة إمام، خاصة بعد أن أصبح من النجوم الرائدين في جيل الشباب.

من ناحية أخرى، يواصل مصطفى شعبان تميزه في الدراما الصعيدية من خلال مسلسل «حكيم باشا» حيث يقدم دورًا يجمع بين الإثارة والصراع حول تجارة الآثار، يشارك في البطولة نخبة من النجوم، بمن فيهم رياض الخولي وسلوى خطاب، مما يجعل هذا العمل واحدًا من المسلسلات المرتقبة في الموسم الرمضاني. وتخوض ريهام حجاج ماراثون رمضان 2025 بمسلسل جديد من تأليف أيمن سلامة. ويجري اختيار الاسم النهائي للمسلسل والتعاقد مع مخرج قبل بدء التحضيرات الفعلية للعمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتنضم منة فضالي إلى موسم رمضان بمسلسل «سيد الناس» مع عمرو سعد والمخرج محمد سامي.

ومن النجوم الذين يخرجون عن نمط أدوارهم المألوفة، نجد أحمد مكي، الذي اختار الابتعاد عن الكوميديا هذه المرة ليقدم دورًا دراميًا في مسلسل «عين شمس». هذا التحول المفاجئ من شخصية «الكبير أوي» الشهيرة إلى شخصية جديدة تمامًا في عمل درامي شعبي يعكس رغبة مكي في تجديد صورته الفنية، ما يثير الفضول لدى جمهوره العريض حول ما يمكن أن يقدمه في هذا الإطار المختلف.

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل غادة عبد الرازق أول صورة من كواليس تحضير العمل الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وعلقت الشركة على الصورة: «من كواليس تحضير مسلسل رمضان 2025 بطولة النجمة غادة عبد الرازق، تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان».

كما يستعد أحمد السقا وطارق لطفي للعودة مجددًا في الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة» الذي شهد نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول. العمل الذي يجمع بين الأكشن والتشويق، سينضم إليه مجموعة من النجوم الجدد، منهم فيفي عبده، ليضيف مزيدًا من الإثارة والحركة. الجمهور ينتظر بفارغ الصبر ما سيقدمه السقا ولطفي في هذا التعاون الذي أثار اهتمام المشاهدين في رمضان الماضي.

وشارك المخرج محمد سامي مجموعة من الصور من كواليس تصوير مسلسل «إش إش» من بطولة زوجته الفنانة مي عمر.

صراع الخير والشر

في إطار مختلف، يواصل حمادة هلال سلسلته الناجحة «المداح» والتي حققت أصداء واسعة على مدار مواسمها السابقة. الجزء الخامس من المسلسل سيشهد انضمام خالد الصاوي في دور مميز، ما يزيد من حدة الترقب للجمهور لمعرفة كيف ستتطور الأحداث مع تصاعد صراع الخير والشر الذي يشهده العمل منذ بدايته.

في المقابل، تشارك ريهام عبد الغفور بعمل جديد يحمل اسم «ظلم المصطبة» الذي يتناول قضايا اجتماعية عميقة في إطار مشوق. هذا العمل، الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، يمثل عودة قوية لعبد الغفور بعد سلسلة من النجاحات السابقة، ويعتبر واحدًا من الأعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف كبير في الموسم الرمضاني المقبل.

بينما يواصل أحمد العوضي ترك بصمته في الدراما الصعيدية من خلال مسلسل «فهد البطل» الذي يعكس تصاعد شعبية الأعمال ذات الطابع الشعبي والصعيدي في الدراما الرمضانية.

أما دنيا سمير غانم، فهي تعود إلى الشاشة الصغيرة بمسلسل «عايشة الدور» الذي يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. غانم التي تتمتع بجماهيرية كبيرة، خاصة في أدوار الكوميديا، تثير فضول الجمهور حول ما يمكن أن تقدمه في هذا العمل الجديد، خصوصًا بعد غيابها عن الساحة لفترة.

أمينة خليل تستعد بدورها لتقديم عمل جديد يحمل اسم «لام شمية» من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي. هذا العمل المتوقع أن يكون من أكثر المسلسلات المنتظرة في الموسم الرمضاني، خصوصًا مع تزايد شعبية خليل في الفترة الأخيرة بعد نجاحاتها المتتالية.

بينما يعود الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي للتعاون مجددًا في مسلسل «وتقابل حبيب» في عمل يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، بعد نجاحهما في مسلسل «ونحب تاني ليه».

أيضًا، تستعد منى زكي لخوض تجربة جديدة في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل «ناقص ضلع» الذي يتكون من 15 حلقة فقط، ويعد من الأعمال الاجتماعية التي تتناول قضايا حياتية معاصرة. زكي التي تعتبر واحدة من أبرز نجمات جيلها، تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية كبيرة، ويبدو أن هذا العمل سيكون واحدًا من أبرز المنافسين في الموسم المقبل.

محمد رجب يعود بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة بمسلسل «الحلانجي» الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التشويقية الكوميدية. رجب، الذي غاب عن المنافسة الرمضانية لسنوات، يعود في دور جديد يختلف عن أدواره السابقة.

أما ياسمين صبري، فهي تخوض السباق الرمضاني بمسلسل «ضل حيطة» الذي يأتي من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.

أخيرًا، يشارك أحمد أمين بمسلسل جديد يحمل اسم «مذكرات نشال» حيث يقدم تجربة جديدة في عالم الدراما التلفزيونية. أمين الذي تميز بأدواره الكوميدية السابقة، يبدو أنه يخطط لتقديم عمل مختلف هذه المرة، والجمهور يترقب ما سيقدمه في هذا العمل الجديد.

بهذا التنوع الكبير في الأعمال الدرامية، يبدو أن موسم رمضان 2025 سيكون واحدًا من أقوى المواسم في السنوات الأخيرة، حيث تتنوع الأعمال بين الكوميديا، الدراما، والإثارة، ما يضمن أن يجد كل مشاهد ما يناسبه في هذا السباق الرمضاني الحافل بالنجوم والمفاجآت.