«الدعم السريع» ترتكب مجزرة في غرب كردفان: 74 قتيلاً بينهم 12 طفلاً و9 نساء

الخرطوم ـ «القدس العربي» : قُتل 74 سودانيا، بينهم 12 طفلا و9 نساء، فيما أصيب 178 آخرون، إثر هجوم نفذته قوات «الدعم السريع» على قرية الزعفة غرب كردفان، كما قتل 5 آخرون وأصيب (40) خلال عمليات القصف المدفعي المتواصلة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت «شبكة أطباء السودان» إن القوة التي هاجمت قرية الزعفة، غرب كردفان، نفذت مجزرة بشعة واستباحت القرية وأحرقت المنازل ونهبت الممتلكات، منددة بعمليات القتل واستهداف المدنيين في قرى غرب كردفان.

وعبرت عن بالغ أسفها عن الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب الموثقة للدعم السريع ضد المدنيين العزل في كردفان ودارفور، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بمزيد من الضغط على الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات.

وأفادت مصادر محلية بتنفيذ قوات «الدعم السريع» هجمات متلاحقة في مناطق غرب كردفان وعدد من مناطق غرب وجنوب مدينة الأبيض شمال كردفان، حيث تتمركز قوات الجيش وتمنع تقدمها.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني، استعادت قوات الجيش مدينة أم روابة شمال كردفان التي تبعد حوالي 301 كيلومتر من العاصمة السودانية الخرطوم، وتربط عبر شبكة طرق ولايات غرب السودان وجنوب كردفان بالعاصمة الخرطوم وسط السودان وميناء بورتسودان الواقع شرق البلاد.

ومهدت استعادة أم روابة الطريق لفك الحصار عن مدينتي الأبيض والرهد، إلا أن قوات «الدعم السريع» التفت مرة أخرى حول المدينتين، وكثفت هجماتها على المناطق غرب كردفان، في محاولة لفتح طرق الإمداد.

وفي شمال دارفور، أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش في مدينة الفاشر أن قواتها صدت هجوما جديدا في المحور الجنوبي الغربي لمدينة الفاشر، مشيرة إلى أنه الهجوم رقم (206) في سلسلة الهجمات التي شنتها الدعم السريع على المدينة.

وقالت إن المعركة أسفرت عن مقتل (60) من عناصر الدعم السريع وإصابة (52) آخرين، مضيفة: « لقد فر من بقي منهم من أرض المعركة مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم»، وأن قوات الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معها واصلت ملاحقتهم الى خارج محيط المدينة.

وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ مايو/ أيار 2024، حيث تحاول الاستحواذ على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب السودان.

وأعلن الجيش تنفيذ قوات العمل الخاص وجهاز المخابرات العامة عملية تمشيط لأحياء الفاشر، حيث أسفرت العملية عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والقبض على عدد من منسوبي الدعم السريع.

وأكد على الجاهزية العالية للقوات في الفاشر، وأن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تقاتل قوات الفرقة 16 نيالا، وقوات الفرقة 15 الجنينة، وقوات الفرقة 20 الضعين، وقوات الفرقة 21 زالنجي بمساندة القوة المشتركة للحركات المسلحة في مواجهة قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها.

وفي الأثناء تظاهر المئات من السودانيين في العاصمة الإدارية بورتسودان للتضامن مع المدنيين في الفاشر، مطالبين بفك الحصار عن المدينة وحماية المدنيين.

«شبكة أطباء السودان» تحدثت عن حرق منازل ونهب ممتلكات

ورفعوا شعارات تدعو إلى نجدة الفاشر، مؤكدين أن الفاشر تمثل السودانيين، ومنددين بانتهاكات قوات الدعم السريع.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من هجوم لـ»الدعم السريع» على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور وإعلانها السيطرة عليه بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، خلّفت 400 قتيل وعشرات آلاف النازحين، حسب الأمم المتحدة.

ويواجه إقليم دارفور، حيث تحتدم المعارك، أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد في ظل النقص الحاد في الطعام ومياه الشرب النظيفة، وشح الدواء والرعاية الصحية.

وبعد أشهر طويلة، أغلقت خلالها الممرات الإنسانية، أعلنت الأمم المتحدة الوصول إلى اتفاق مع الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، يسمح بوصول المساعدات إلى النازحين، وفتح ممرات آمنة تتيح للعاملين في المجال الإنساني تسيير قوافل لدعم العالقين وسط المعارك والمتأثرين بتداعياتها.

ويتفشى سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل في مخيم «كلمة» في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وتسيطر قوات الدعم السريع على مدينة نيالا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسط معلومات شحيحة عن أوضاع معسكرات النازحين هناك.

ويواجه المدنيون العالقون وسط المعارك في إقليم دارفور شبح الموت بالمدافع والقذائف والجوع على حد سواء، خاصة مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم.

وحسب أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن نصف سكان السودان – أو ما يقرب من 25 مليون شخص – يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 15.9 مليون شخص عند مستوى الأزمة، و8.1 مليون عند مستوى الطوارئ، وأكثر من 637 ألف شخص عند المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى ويعتبر كارثيا.

وفي السياق قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قامت بتعديل أولويات الخطة الإنسانية لعام 2025 بشكل عاجل من أجل الاستجابةً لأزمة شمال دارفور

ودعا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال دارفور إلى ضمان مرور آمن للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات دون عوائق.

وقالت الأمم المتحدة إن سكان الفاشر وطويلة وأجزاء أخرى من ولاية شمال دارفور يواجهون «وضعا مروعا» بسبب النزوح الجماعي وسقوط ضحايا من المدنيين وتزايد الاحتياجات الإنسانية، حيث سعى العديد من المدنيين إلى إيجاد الأمن والمأوى بعد استيلاء قوات الدعم السريع على مخيم «زمزم».

وبينت أن «التدفق الهائل للنازحين إلى المجتمعات والبلدات المضيفة حيث الاحتياجات مرتفعة بالفعل يخلق ضغطا حرجا على الخدمات الصحية والبنية التحتية للمياه وأنظمة الغذاء المحلية في جميع أنحاء شمال دارفور».

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى العمل على تنسيق مهمة عبر الحدود من تشاد إلى دارفور في الأيام المقبلة، ستحمل مساعدات لما يصل إلى 40 ألف شخص.

إضافة إلى ذلك، تدير المنظمات غير الحكومية المحلية في الفاشر عيادات صحية متنقلة وعيادات تغذية، وقد أطلقت مشروعا لنقل المياه بالشاحنات، يوفر 20 مترا مكعبا من المياه يوميا لعشرة آلاف شخص.