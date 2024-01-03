الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة أهداف جوية قرب بيلغورود

موسكو: أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على منصة تليجرام، أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف جوية كانت في طريقها نحو بيلجورود.

وقال جلادكوف “تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الخاص بنا فوق بيلجورود وضواحيها. وجرى إسقاط عدد من الأهداف الجوية كانت في طريقها نحو المدينة”، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار جلادكوف إلى عدم وجود أي معلومات تفيد بوقوع خسائر حتى اللحظة.

وفي 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، تم تسجيل أربع هجمات صاروخية في المنطقة، حيث قتل مدني واحد وأصيب 11 آخرون.

(د ب أ)